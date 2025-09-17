पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान, मलयालम सिनेमा बनाएगा बायोपिक 'मां वंदे', ये एक्टर निभाएगा किरदार

सिल्वर कास्ट क्रिएशन्स ने 'मां वंदे' नाम की फिल्म का ऐलान किया है. ये फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर आधारित है. इसमें मलयालम सिनेमा के जाने-माने एक्टर उन्नी मुकुंदन लीड रोल निभाएंगे. यह ऐलान, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन यानी 17 सितंबर को किया गया. निर्माताओं ने इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय मानकों और अत्याधुनिक वीएफएक्स तकनीक के साथ एक भव्य निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया है.

साउथ में बन रही पीएम मोदी की बायोपिक

फिल्म निर्माताओं के अनुसार, यह बायोपिक मोदी की यात्रा को 'बचपन से लेकर राष्ट्र के नेता बनने तक' दर्शाएगी. इसमें उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के साथ उनके रिश्ते पर विशेष जोर दिया जाएगा. हिराबेन को बेटे नरेंद्र की यात्रा के दौरान प्रेरणा का एक अतुलनीय स्रोत बताया गया है. उन्नी मुकुंदन, मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. उन्हें पिछली बार फिल्म 'मार्को' में देखा गया था, जो अपनी हिंसा को लेकर काफी चर्चा में रही थी.

उन्नी मुकुंदन ने कही ये बात

इस खास मौके पर एक्टर उन्नी मुकुंदन ने भी फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. पोस्टर के साथ-साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई अपनी मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मुझे यह शेयर करते हुए गर्व और विनम्रता महसूस हो रही है कि मैं आगामी फिल्म मां वंदे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी की भूमिका निभाऊंगा, जिसका निर्देशन क्रांति कुमार ने किया है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'अहमदाबाद में पले-बढ़े होने के नाते, मैंने उन्हें बचपन में अपने मुख्यमंत्री के रूप में जाना. सालों बाद अप्रैल 2023 में मुझे उनके साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. एक ऐसा पल जिसने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी. एक एक्टर के रूप में इस भूमिका में कदम रखना मेरे लिए अभूतपूर्व और गहरी प्रेरणा देने वाला है. उनकी राजनीतिक यात्रा असाधारण रही है, लेकिन इस फिल्म में हम उस राजनेता से परे उनके व्यक्तित्व को, विशेष रूप से उनकी मां के साथ उनके गहरे रिश्ते को, जिन्होंने उनके चरित्र और आत्मा को आकार दिया, उजागर करने का प्रयास करेंगे.'

उन्नी ने पीएम मोदी से अपनी मुलाकात को लेकर लिखा, 'उनके साथ मेरी मुलाकात में, उनके कहे दो शब्द मेरे साथ जीवन की चुनौतियों में हमेशा बने रहे. गुजराती में उन्होंने कहा था- झूकवाणु नाही, जिसका अर्थ है कभी झुकना नहीं. ये शब्द तब से मेरे लिए ताकत और दृढ़ संकल्प का स्रोत रहे हैं. मां वंदे हर प्रमुख भारतीय भाषा में दुनियाभर में रिलीज होगी. इस विशेष अवसर पर मैं पूरे राष्ट्र के साथ मिलकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.'

कौन बना रहे मां वंदे?

क्रांति कुमार सी.एच. इस फिल्म के लेखक और निर्देशक होंगे. जबकि वीर रेड्डी एम. सिल्वर कास्ट क्रिएशन्स बैनर के तहत निर्माता होंगे. तकनीकी टीम में सिनेमैटोग्राफर के.के. सेंथिल कुमार, संगीतकार रवि बसरूर, संपादक श्रीकर प्रसाद, और प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल शामिल हैं. किंग सोलोमन एक्शन सीन्स को संभालेंगे.

प्रोडक्शन ने इसे अंग्रेजी समेत अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पैन-इंडिया रिलीज का प्लान बनाया है. उनका मकसद 'इस प्रेरणादायक बायोपिक के माध्यम से दर्शकों को एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव प्रदान करना है. इस प्रोजेक्ट से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गंगाधर एन.एस. और वनिश्री बी. भी जुड़े हुए हैं. साथ ही लाइन निर्माता टी.वी.एन. राजेश और सह-निर्देशक नरसिम्हा राव एम. भी हैं. इससे पहले साल 2019 में ओमंग कुमार के निर्देशन में बनी बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' में विवेक ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई थी.

