21 की उम्र में किया डेब्यू, इंडस्ट्री के लोगों ने की नाइंसाफी, मशहूर एक्टर का छलका दर्द

कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में इनसाइडर और आउटसाइडर की डिबेट शुरू की थी. वो आजतक खत्म नहीं हुई है. इस डिबेट ने इतनी तूल पकड़ी की ये आग की तरह फैली. हर एक्टर ने आगे आकर इसपर अपनी राय रखी. खासकर उन एक्टर्स ने जो आउटसाइडर्स रहे. अपने स्ट्रगल और जर्नी के सभी ने दुख बयां किए.

इसी कड़ी में हाल ही में 'स्पेशल ऑप्स' एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम ने भी इनसाइडर-आउटसाइडर डिबेट पर अपनी राय रखी. मुजम्मिल को फिल्म इंडस्ट्री में एक दशक हो गया है, लेकिन कुछ खास प्रोजेक्ट्स इन्हें ऑफर नहीं होते दिख रहे.

एक्टर का छलका दर्द

एक्टर ने अपने हिस्सा का स्ट्रगल किया. आज भी कई उतार-चढ़ाव से गुजर रहे हैं. मुजम्मिल ने कहा- बॉलीवुड के ई फिल्ममेकर्स उन बाहरी एक्टर्स के पोटेंशियल पर सवाल खड़े करते हैं जो भविष्य में एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं. Filmygyan संग बातचीत में मुजम्मिल ने कहा- अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं अपने काम में तो ये आपको नीचे गिराएंगे. आपके लिए एक छथवि बनाने की कोशिश करेंगे.

"हर लड़के ने ये फेस किया है, जो भी अपने काम में अच्छा रहा है. मैंने कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत तक को देखा है. ये दोनों ने भी फेस किया है. जिन लडॉकों में पोटेंशियल होता है, वही ये सब फेस करते हैं." कश्मीरी मॉडल से एक्टर बने मुजम्मिल ने एक कॉन्टेस्ट जीता था. इसके बाद ये कई हिट म्यूजिक वीडियोज में नजर आए. एक इंटरव्यू में मुजम्मिल ने बताया था कि उनका पहली फिल्म का एक्स्पीरियंस काफी ट्रॉमैटिक रहा.

21 साल की उम्र में किया था मुजम्मिल ने डेब्यू

मुजम्मिल ने 21 साल की उम्र में डेब्यू किया था. सेट पर काफी खराब माहौल था. पूजा भट्ट की फिल्म 'धोखा' के बारे में बात करते हुए मुजम्मिल ने कहा- मैंने कभी टॉक्सिक वातावरण को फेस नहीं किया था. मुझे खराब शब्द सुनने की आदत ही नहीं थी. मेरे लिए वो एक्स्पीरियंस काफी ट्रॉमैटिक था. आज भी कई बार एक्टर इस ट्रॉमा को कहीं न कहीं फेस कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मुजम्मिल, राखी सावंत संग म्यूजिक वीडियो 'परदेसिया' में नजर आए थे. कई लोगों ने इन्हें 'पोस्टर बॉय' के नाम से संबोधित किया है.

