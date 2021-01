करण जौहर ने शेयर किया मुंबईकर का फर्स्ट पोस्टर, विजय सेतुपति संग नजर आएंगे ये सितारे

दिग्गज फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर साल 2021 की शुरुआत में काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म मुंबईकर का पहला पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए फैन्स को नए साल का तोहफा दिया है. करण जौहर ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "वादा करता हूं कि ये एक बहुत जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा." करण ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए लिखा, "इस बहुत अनूठी और टैलेंटेड टीम को मेरी शुभकामनाएं."

पोस्टर की बात करें तो इसमें फिल्म का टाइटल लिखा हुआ है जिसके अक्षरों में फिल्म के सभी अहम कलाकार नजर आ रहे हैं. प्रोडक्शन की बात करें तो ये शिबू थामीन्स की डेब्यू हिंदी प्रोडक्शन फिल्म होगी. इसके अलावा ये फिल्म विजय सेतुपति का बॉलीवुड डेब्यू होगी क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक विजय आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा नहीं बनेंगे.

Promises to be a stunning cinematic experience! A @santoshsivan film!!! @VijaySethuOffl @masseysahib #tanyamaniktala #hridhuharoon #sanjaymishra @RanvirShorey #sachinkhedekar my best wishes to this exceptionally talented team of artists! pic.twitter.com/V15qQZC1DN