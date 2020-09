एक्ट्रेस पायल घोष ने जब से फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, फिल्ममेकर की मुश्किलें खासा बढ़ गई हैं. अब उन्हीं मुसीबतों में और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. पायल की FIR पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरुवार को अनुराग कश्यप को थाने बुलाया है.

पुलिस करेगी अनुराग से पूछताछ

मुंबई पुलिस ने गुरुवार को 11 बजे अनुराग कश्यप को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मौजूद रहने के लिए समन भेजा है. पुलिस मामले में अनुराग से कई तरह के सवाल-जवाब करने वाली है. अब इस केस की मुख्य कड़ी माने जाने वालीं पायल घोष ने इस बड़ी डेवलपमेंट पर रिएक्ट किया है. उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि अब अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. वे ट्वीट कर लिखती हैं- मुंबई पुलिस का शुक्रिया कि उन्होंने अनुराग कश्यप को वर्सोवा पुलिस स्टेशन बुलाया है. उम्मीद करती हूं कि न्याय की जीत होगी.

Thank you @MumbaiPolice ... @anuragkashyap72 has been called tomorrow at versova police station for summoning and questioning. Let's hope justice prevails....!!