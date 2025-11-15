'प्लीज यहां से चले जाओ...', क्यों शाहरुख खान से बोलीं थीं एक्ट्रेस मोना सिंह, बताई वजह

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस साल अपनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर काफी सुर्खियों में रहे. उन्होंने इस सीरीज के जरिए 90s के फेमस गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' की यादें ताजा कर दी. यह गाना फिल्म गुप्त का था और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के क्लाइमेक्स में बॉबी देओल के साथ दिखाया गया था.

सोशल मीडिया पर इस क्लाइमेक्स को लेकर मीम्स की बाढ़ सी आ गई थी. वहीं अब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की एक्ट्रेस मोना सिंह ने इस वेब सीरीज और शाहरुख खान से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया है.

मोना सिंह ने क्या बताया?

न्यूज18 से बात करते हुए मोना सिंह ने बताया, मेरे डीएम 'दुनिया हसीनों का मेला' के मीम्स से भर गए थे. वह गाना फिर से धूम मचा रहा था- वह ट्रेंड कर रहा था. मेरी टीम ने मुझसे कहा, 'तुम इस गाने का इस्तेमाल करके कुछ पोस्ट क्यों नहीं करती?' मैंने सोचा, चलो, जैसे चल रहा है, वैसे ही चलते हैं. मुझे लोगों के रिएक्शन बहुत पसंद आए. यह बहुत ही जबरदस्त रहा.'

शाहरुख को लेकर क्या कहा?

जब मोना से पूछा गया कि क्या वह शाहरुख से मिली थीं? तो मोना ने उनके बीच हुई एक मजेदार बातचीत शेयर करते हुए कहा, 'बिल्कुल! वह सेट पर आते थे. दरअसल जिस दिन हम 'दुनिया हसीनों का मेला' की शूटिंग कर रहे थे, वह वहां मौजूद थे. मुझे याद है कि मैंने कहा था, 'सर, आप यहां नहीं आ सकते. मैं आपके सामने यह नहीं कर सकती.' वह हंसे और बोले, 'मोना, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें प्रोफेशनल होना होगा.' लेकिन मैंने जिद की, 'आपके सामने नहीं, प्लीज यहां से चले जाओ.'

मोना और दुनिया हसीनों का मेला गाना

बॉबी देओल पर फिल्माए गए इस गाने में भानु खान का चेहरा डिजिटल रूप से मोना के चेहरे से बदल दिया गया था. क्लाइमेक्स में एक्टर आसमान सिंह (लक्ष्य) को पता चलता है कि वह नीता (मोना) और अजय तलवार (बॉबी) का नाजायज बेटा है. उनके रिश्ते को दिखाने के लिए वेब सीरीज के डायरेक्टर आर्यन खान ने गाने में बॉबी के साथ मोना को भी दिखाया.

द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड के बारे में

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' शाहरुख के बेटे आर्यन की पहली डायरेक्ट की गई फिल्म है. इसमें राघव जुयाल, सहर बंबा, अनन्या सिंह, मनीष चौधरी, विजयंत कोहली, मनोज पाहवा, गौतमी कपूर और रजत बेदी भी हैं. सात एपिसोड वाली यह सीरीज फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है.



