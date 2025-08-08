scorecardresearch
 

'सैयारा' के इस सीन को शूट करते कई बार रोए मोहित सूरी, बोले- अहान-अनीता की ईमानदारी...

'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर तीन हफ्तों के अंदर एक बड़ी फिल्म बन चुकी है. मगर डायरेक्टर मोहित सूरी के लिए फिल्म तभी बड़ी और सक्सेसफुल बन चुकी थी जब उन्हें इसके एक सीन ने अपनी सीट से उठ खड़े होने पर मजबूर कर दिया था.

'सैयारा' की बिहाइंड द सीन्स पर बोले मोहित सूरी (Photo: Instagram @ashok_keer786, @yrf)
'सैयारा' की बिहाइंड द सीन्स पर बोले मोहित सूरी (Photo: Instagram @ashok_keer786, @yrf)

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' का खुमार अभी तक लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ है. फिल्म को रिलीज हुए तीन हफ्तों का समय बीत चुका है. मगर इसे लेकर हर कोई अभी तक लगातार बातें किए जा रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बन चुकी है. मगर डायरेक्टर मोहित सूरी के लिए 'सैयारा' उसी पल बड़ी हिट बन चुकी थी जब एक सीन ने उन्हें हैरान कर दिया था.

क्या था वो सीन जिसे देखकर मोहित सूरी रह गए थे हैरान?

'सैयारा' में यूं तो कई ऐसे सीन्स हैं जो फैंस के फेवरेट हैं. कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसने उन्हें हैरान किए थे. लेकिन डायरेक्टर मोहित के लिए फिल्म का एक सीन ऐसा था जिसने उन्हें अपनी सीट से उठ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था. हाल ही में मोहित ने 'सैयारा' के उस सीन का जिक्र किया जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं. 

मोहित ने NDTV को बताया, 'हम लोग मढ़ आइलैंड में पियानो का सीन शूट कर रहे थे. जिसमें अनीत अहान से कुछ कहती है और अहान सिर्फ उसके माथे पर किस करता है और वहां से निकल जाता है. जब वो शॉट पूरा हुआ था, मैं वहां से उठकर निकल गया...मैं जैसे ही अपनी सीट से उठा, तब मैंने हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर सुमाना से कहा कि सुमाना, मैं एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहा हूं.'

'सैयारा' के शूट पर क्यों निकले मोहित सूरी के आंसू?

मोहित ने आगे ये भी बताया कि वो 'सैयारा' शूट करते वक्त काफी बार रोए भी थे. इसका कारण भी उन्होंने अहान और अनीत की ईमानदारी को बताया जिसने उनकी आंखों को हर बार नम किया. मोहित के सेट पर रोने के कुछ वीडियोज भी वायरल हुए जिसे उनकी टीम ने भी शेयर किया था. मोहित को फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान रोता देखा गया था. 

डायरेक्टर ने कहा, 'मैं फिल्म के दौरान मॉनीटर के पीछे बैठा रोया हूं. मैं कई बार रोया था. लेकिन मैं इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि मैंने कई निर्देशकों को खुद की नकल करते और बिना जरूरत के रोते देखा है.' बात करें 'सैयारा' के कलेक्शन की, तो फिल्म ने अभी तक इंडिया में नेट 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 

---- समाप्त ----
