कब पैरेंट्स बनेंगे मिलिंद सोमन-अंकिता कोंवर? फैमिली प्लानिंग पर दिया ये जवाब

एक्टर मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता कोंवर की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अंकिता और मिलिंद कपल गोल्स के साथ फिटनेस गोल्स भी देते हैं. अंकिता कोंवर ने हाल ही में अपने फैंस से बात की. Ask Me Anything सेशन के दौरान एक शख्स ने अंकिता से उनकी फैमिली प्लानिंग पर सवाल किया. जिसका अंकिता ने बिना हिचके जवाब भी दिया.

कब पैरेंट्स बनेंगे अंकिता- मिलिंद?

यूजर ने लिखा- आपकी शादी को कई साल हो गए हैं. आप फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोच रही हैं? अंकिता ने जवाब में लिखा- हम प्लान्ड फैमिली है. अब आगे... फिर दूसरे यूजर ने अंकिता से पूछा कि भारतीय स्टीरियोटाइप है कि अपने से बड़ी उम्र के शख्स से शादी ना करो, इन बातों को आप कैसे मैनेज करती हो?

'महाभारत' में द्रौपदी का किरदार निभा सकती हैं रिया चक्रवर्ती?



अंकिता ने इसके जवाब में लिखा- जो भी सोसायटी में कॉमन नहीं होता लोग अक्सर उसके बारे में बात करना चाहते हैं. ये भारत तक ही सीमित नहीं है. हम इंसानों की ये आदत होती है अनजानी बातों को लेकर अजीब रिएक्ट करने की. एक सर्वाइल स्किल. कभी कभी हम यूटिलिटी और बर्बादी का अंतर करने में असमर्थ रहते हैं. मैंने हमेशा वही किया है जिससे मुझे खुशी मिलती है.

इंडियन आइडल का खिताब जीतने के बाद कहां गायब हैं शानदार विनर्स?





अंकिता और मिलिंद सोमन ने 22 अप्रैल 2018 को अलीबाग में शादी की थी. इस प्राइवेट फंक्शन में सिर्फ करीबी लोग ही शामिल हुए थे. अंकिता और मिलिंद ने जुलाई 2019 में स्पेन में बेयरफूट वेडिंग भी की थी. अंकिता और मिलिंद दोनों ही फिटनेस को लेकर पैशनेट हैं. उन्हें साथ में वर्कआउट और रनिंग करते देखा जाता है. कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.