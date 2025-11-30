छोटी उम्र की एक्ट्रेस संग रोमांस करने में नहीं कोई झिझक, सपोर्ट में बोला एक्टर- सब चलता है

फिल्म इंडस्ट्री में कई मूवीज ऐसी बन रही हैं, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस की उम्र में काफी फासला देखा जा रहा है. लेकिन दोनों पर्दे पर रोमांस करते भी नजर आ रहे हैं. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है. एक्टर मीजान जाफरी ने इस टॉपिक पर अपनी राय रखी है. मीजान को फर्क नहीं पड़ता कि एक्ट्रेस कम उम्र की है या फिर ज्यादा उम्र की. पर्दे पर एक किरदार अदा वो कर रहे हैं तो उसमें वो अपनी पूरी जान डालने का प्रयास करते हैं.

मीजान ने रखी अपनी राय

बॉलीवुड बबल संग बातचीत में मीजान ने कहा- रोमांटिक फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस के बीच का एज गैप मायने नहीं रखता. बल्कि वो शानदार जर आता है. मुझे लगता है कि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करके पर्दे पर दिखाया जाता है. हालांकि, कभी हो सकता हो कि ये चीजें गलत तरह से ली जाएं, क्योंकि ये सबजेक्ट काफी डेलीकेट है. खासकर इंडिया में, जहां हर तरह के लोग और हर तरह का कल्चर देखा जाता है.

फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में ऐज गैप के टॉपिक को बहुत ही सहजता से दिखाया गया है. लव रंजन और तरुण जैन के साथ डायरेक्टर अंशुल शर्मा ने भी इस टॉपिक को काफी अच्छी तरह हैंडल किया है और लिखा है. मीजान ने कहा- मुझे लगता है कि किसी को भी इस टॉपिक को लेकर गुस्सा नहीं करना चाहिए. इस टॉपिक को बल्कि केयर के साथ हैंडल करना चाहिए. और इस फिल्म ने वही किया है.

मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं, जिनका बॉयफ्रेंड काफी बड़ी उम्र का है, या गर्लफ्रेंड बड़ी उम्र की है या फिर वाइफ भी. मेरे पेरेंट्स के बीच भी 6-7 साल की उम्र का गैप है. ऐसे कई पेरेंट्स हैं, जिनमें 10-15 साल का ऐज गैप है. या होता है. जब इंसान शादी करने की उम्र में आ जाता है तो उसके लिए उम्र मायने नहीं रखती है. अजीब 30 साल पहले लगता है. फिर जब आप बड़े हो जाते हो. खुद आप शादी की उम्र में आते हो तो आप फैक्ट्स को अपना लेते हो.

बता दें कि अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन के अलावा जावेद जाफरी, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता और मीजान जाफरी भी 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आ रहे हैं. फिल्म 14 नवंबर को थियटर्स में रिलीज हुई थी.

