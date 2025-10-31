'दाऊद आतंकवादी है, मैं विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी', विवाद पर ममता कुलकर्णी ने दी सफाई

90s की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब स्प्रिरिचुअल लीडर बन चुकी हैं. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर दिए अपने एक बयान को लेकर वो चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने कहा था कि दाऊद ने मुंबई बम धमाके नहीं किए थे. वो आतंकवादी नहीं है. लेकिन अब इस बयान पर उन्होंने यू-टर्न लिया है.

ममता का यू-टर्न

गुरुवार को गोरखपुर में मीडिया से बातचीत में ममता ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके कमेंट को गलत समझा गया. वो कहती हैं- मैं वहां पर विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी. दाऊद इब्राहिम की नहीं. दाऊद तो वास्तव में आतकंवादी था. ममता ने बताया कि वो कभी दाऊद से नहीं मिली हैं. उन्होंने कहा- अभी मेरा पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं है. मैं पूरी तरह आध्यात्म में लीन हो चुकी हूं. मैं सनातन धर्म की फॉलोअर हूं. किसी तरह के एंटी नेशनल एलीमेंट के साथ संबंध रखना मेरे लिए असंभव है.

ममता ने क्या कहा था?

ममता ने दाऊद को लेकर दिए विवादित बयान में कहा था- मेरा दाऊद से कोई लेना-देना नहीं है. किसी एक का नाम जरूर था. लेकिन उसने देश के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट या एंटी नेशनल चीजें नहीं की थीं. मैं उसके साथ तो नहीं हूं, लेकिन वो कोई आतंकवादी नहीं है. आपको फर्क समझ में आना चाहिए. आप जब दाऊद का नाम लेते हैं, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने मुंबई में कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया है. मैं दाऊद से कभी मिली भी नहीं.

विवादों में रही पर्सनल लाइफ

ममता के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक वक्त वो इंडस्ट्री की बड़ी स्टार थीं. बाजी, क्रांतिवीर, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी, करण अर्जुन जैसी मूवीज में उन्होंने काम किया था. अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी वो फेमस रही थीं. करियर के पीक पर ममता ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी.उनका नाम अडंरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी संग जुड़ा था.

ममता का नाम ड्रग्स तस्करी में सामने आया था. अटकलें थीं उन्होंने विक्की से शादी की थी. विक्की संग रिलेशन की वजह से ममता का करियर बर्बाद हुआ था. इस रिश्ते की खातिर वो देश छोड़कर चली गई थीं. करीबन 25 सालों बाद वो इंडिया लौटी हैं. वो संन्यास ले चुकी हैं. इस साल महाकुंभ के दौरान वो लाइमलाइट में रही थीं. उन्हें किन्रर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाने को लेकर खूब विवाद हुआ था.

