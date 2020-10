एक्ट्रेस मालवी पर हुआ जानलेवा हमला, कंगना ने स्टार किड्स से पूछा ये सवाल

सोमवार को एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया. एक्ट्रेस पर तीन बार चाकू से वार किया गया जिस वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. मालवी को अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि जिस युवक ने मालवी पर हमला किया है वो एक्ट्रेस से शादी करना चाहता था. लेकिन मालवी ने उस प्रोपोजल को ठुकरा दिया था. उसी बात से नाराज युवक ने इस अपराध को अंजाम दिया.

मालवी के समर्थन में कंगना

अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मालवी मल्होत्रा के सपोर्ट में ट्वीट किया है. उन्होंने इस मुद्दे को उठा फिर बॉलीवुड और नेपोटिज्म कनेक्शन पर विस्तार से बोला है. कंगना के मुताबिक ऐसे हमले सिर्फ आउटसाइडर और छोटे शहर से आने वाले कलाकारों संग होते हैं. वे ट्वीट में लिखती हैं- यहीं तो फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है. नए कलाकारों संग जो छोटे शहरों से आते हैं, उनके साथ ऐसा ही किया जाता है. नेपो किड खुद को कितना भी डिफेंड क्यों ना कर लें, लेकिन कितनों को चाकू से मारा गया है? कितनों का रेप हुआ है? कितनों को मारा गया है.

कंगना रनौत ने अपने ही एक ही ट्वीट के जरिए बिना नाम लिए मालवी मल्होत्रा, पायल घोष और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दो को एक बार फिर उठा दिया है. उन्होंने लगातार इन तीनों केस के तार नेपोटिज्म से जोड़ने की कोशिश की है. ऐसे में एक बार फिर कंगना का इस मुद्दे को उठाना हैरान नहीं करता है. वैसे बताया जा रहा है कि मालवी ने खुद ही कंगना और महिला आयोग से मदद मांगी थी. अब क्योंकि मालवी भी हिमाचल से ही आती हैं, ऐसे में उन्हें कंगना से मदद मिलने की पूरी उम्मीद है.

Dear Malvi I am with you, I read you are critical, I pray for you dear girl, requesting @sharmarekha ji to take immediate actions against the culprit, we are with you and we will get you justice. Please have faith 🙏