तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. अब उनकी राह पर चलने को उनकी भतीजी भारती भी फिल्मों में डेब्यू करने के लिए एकदम तैयार हैं. टॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर तेजा उन्हें जल्द ही लॉन्च करने के लिए तैयार हैं. बता दें कि भारती घट्टामनेनी दिवंगत एक्‍टर-प्रोड्यूसर रमेश बाबू की बेटी हैं.

डेक्कन क्रॉनिलक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर तेजा एक रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे हैं. भारती ने इससे जुड़े एक वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया है. इसके लिए उन्होंने अपना लुक टेस्ट भी पूरा कर लिया है.

डांस वीडियो से मिला ऑफर?

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एक्टर महेश बाबू और रमेश बाबू दोनों ही परिवार भारती के डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. डायरेक्टर तेजा अपनी फिल्म में ऐसे चेहरे को लेना चाहते थे, जो पारंपरिक होने के साथ ही अट्रैक्टिव भी दिखे. पिछले साल महेश बाबू के चार्टबस्टर गाने 'कुरिची मदाथापेट्टी' पर भारती का डांस काफी वायरल हुआ था. माना जा रहा है कि इसी वीडियो ने उनकी राह आसान की है. इस वीडियो पर करीब 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं.

भारती की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग

बता दें कि भारती वैसै तो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन उनके फॉलोवर्स अच्छी खासी संख्या में हैं. दिलचस्प बात ये है कि भारती ने अभी तक सिर्फ 7 पोस्ट किए हैं और उन्हें 27 हजार से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं.



फैंस के आ रहे कमेंट्स

बता दें कि भारती ने इंस्टाग्राम पर अपना आखिरी पोस्ट 25 अगस्त 2024 को किया था. लेकिन फैंस इस फोटो पर अब कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने उन्हें टॉलीवुड में डेब्यू के लिए ऑल द बेस्ट लिखा तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा, 'आप टॉलीवुड में जरूर सफल होंगी.' अब देखना होगा कि भारती के साथ डायरेक्टर तेजा बड़े पर्दे पर क्या कमाल करते हैं.

