माधुरी दीक्षित के स्टारडम से अनजान पति डॉ.नेने, नहीं देखी थीं फिल्में, फिर कैसे हुआ मिलन?

माधुरी दीक्षित का कहना है कि उनके पति डॉ.श्रीराम नेने को शादी से पहले बॉलीवुड की कोई जानकारी नहीं थी. एक्ट्रेस संग मुलाकात से पहले वो बस 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन को जानते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' देखी थी.

पति से कैसे हुई माधुरी दीक्षित की मुलाकात? (Photo: Instagram @drneneofficial)
90s में एक वक्त था जब माधुरी दीक्षित का जलवा सभी के सिर चढ़कर बोलता था. बॉलीवुड में वो 'धक-धक गर्ल' नाम से फेमस थीं. एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई आइकॉनिक फिल्में दीं. मगर उनके पति डॉ.श्रीराम नेने उनके उस स्टारडम से अनजान थे. विदेश में रहने की वजह से वो बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखा करते थे. 

शादी से पहले माधुरी को नहीं जानते थे डॉ.नेने

हाल ही में माधुरी दीक्षित ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि शादी से पहले उनके पति ने एक्ट्रेस की फिल्में नहीं देखी थीं. वो सिर्फ अमिताभ बच्चन को जानते थे, जिनकी उन्होंने 'अमर अकबर एंथनी' फिल्म देखी थी. माधुरी ने कहा, 'नहीं, मेरे पति मुझे नहीं जानते थे क्योंकि वो विदेश में पले-बढ़े थे.'

'उनका जन्म लंदन में हुआ था और वो सात साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे. जब वो छोटे थे, तब वो छुट्टियों में इंडिया आते थे. जब वो बड़े हुए, तो कॉलेज वगैरह शुरू हो गया था, इसलिए यहां कम आते थे. जो लोग महाराष्ट्र से होते हैं, वो फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते. उन्हें पढ़ाई ज्यादा पसंद है. वो फिल्में नहीं देखते थे और उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी.'

क्यों डॉ.नेने से माधुरी ने की शादी?

माधुरी ने आगे उनकी और डॉ.नेने की मुलाकात के बारे में भी बताया. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती हूं और मैंने उन्हें बताया कि मैं फिल्मों में काम करती हूं और उन्हें वो अच्छा लगा. उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूं या मेरी फिल्मों का क्या असर है. ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी. क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल सिंपल इंसान की तरह मिल सकी.'

'ना कोई पहले से बना हुआ ख्याल ना कोई ये सोचना कि मुझे कैसा होना चाहिए. जो लोग मेरी फिल्में देखते हैं ना, उनके दिमाग में पहले से मेरे बारे में एक तस्वीर बन जाती है कि मैं कैसी हूं. लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था. बहुत दिन बाद किसी के साथ दिल से दिल तक बात हुई, बिना स्टार बनने के फिल्टर के साथ. वो फील बहुत अच्छा था.'

माधुरी दीक्षित और डॉ.श्रीराम नेने ने साल 1999 में गुपचुप शादी रचाई थी. दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में सात फेरे लिए थे. जिसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों को छोड़कर यूएस अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने का फैसला किया. उन्होंने दो बेटों अरिन और रियान नेने को जन्म दिया. फिर, शादी के आठ सालों बाद साल 2007 में वो बॉलीवुड में 'आजा नचले' फिल्म से वापस आईं.

---- समाप्त ----
