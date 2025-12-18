scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

58 की माधुरी दीक्षित ने दिखाया दम, सीरीज में खुद किए एक्शन सीन्स, बॉडी डबल को कहा न

माधुरी दीक्षित ने अपनी नई वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में एक सीरियल किलर का रोल निभाया है. ये उनके करियर में एक साहसिक बदलाव है. इस भूमिका के लिए उन्होंने खुद अपने स्टंट्स किए और महिलाओं के लिए बदलते अवसरों पर खुलकर बात की. यह सीरीज 19 दिसंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी.

Advertisement
X
माधुरी दीक्षित ने खुद किए एक्शन सीन्स (Photo: Instagram/@madhuridixitnene)
माधुरी दीक्षित ने खुद किए एक्शन सीन्स (Photo: Instagram/@madhuridixitnene)

माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा का जाना माना नाम हैं. चार दशक लंबे करियर में एक्ट्रेस ने कई तरह के रोल किए हैं. अब माधुरी को डायरेक्टर नागेश कुकुनूर की सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में देखा जाने वाला है. इसमें वो एक सीरियल किलर का रोल निभा रही हैं. सीरीज की रिलीज से पहले माधुरी दीक्षित ने 50 की उम्र में डार्क रोल करने, फीमेल स्टार्स के लिए बदलते अवसरों और सीरीज के बारे में खुलकर बात की.

निगेटिव रोल में नजर आएंगी माधुरी

फीमेल एक्टर्स ने पहले भी फिल्मों और सीरीज में डार्क और नेगेटिव रोल निभाए हैं. लेकिन मेनस्ट्रीम की कमर्शियल स्टार्स ने शायद ही कभी क्रूर और अप्रायश्चित करने वाले किलर की भूमिकाएं निभाई हों. माधुरी इस बदलाव का श्रेय दर्शकों और साहसी फिल्ममेकर्स को देती हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, 'समय बदल गया है और दर्शक बदल गए हैं. लॉकडाउन के दौरान लोग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की सीरीज और फिल्में बहुत देख रहे थे. उन्हें समझ आने लगा कि लेयर्स क्या होती हैं और कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं. उन्हें ऐसी चीजें पसंद आने लगीं. अपने एक्सपोजर की वजह से दर्शक काफी हद तक मैच्योर हो गए हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Kumar Sanu
Ex वाइफ के खिलाफ कुमार सानू ने किया केस, लॉलीपॉप कॉन्ट्रोवर्सी पर टोनी कक्कड़ का रिएक्शन
shilpa shetty mumbai home inside photos
मुंबई के आलीशान बंगले में रहती हैं शिल्पा शेट्टी, एंट्रेस पर रखा चांदी का हाथी, अंदर से दिखता है ऐसा
Pawan Singh
नंबर 1 शो बना Bigg Boss 19, गिराई Anupamaa की रेटिंग!
tu meri main tera: can the trailer save kartik aaryan amid dhurandhar storm
'तू मेरी मैं तेरा...' के ट्रेलर से कार्तिक की आस, 'धुरंधर' के सामने होगी कामयाब?
Kumar Sanu, Rita Bhattacharya
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, हर्जाने में मांगे 50 करोड़

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'यह कहने के बाद भी, अगर आप मेरे करियर को देखें तो मैंने अबोध फिल्म से शुरुआत की थी. मैंने कुछ ऐसी फिल्में कीं, जहां मैं सपोर्टिंग रोल में थी, फिर भी मैं यहां तक पहुंची जहां आज हूं. इसलिए मुझे लगता है कि नियम तोड़े जाने के लिए ही बनते हैं. कहीं न कहीं हमें ऐसा करना जरूरी था. यह पथ-प्रदर्शक है कि महिलाओं को इस तरह की भूमिकाएं मिल रही हैं और हमारे पास नागेश जैसे डायरेक्टर्स हैं जो ऐसा सोचते हैं. हमें और ज्यादा ऐसे डायरेक्टर्स की जरूरत है जो ऐसा सोचें.'

Advertisement

90 के दशक में माधुरी, भारत की सबसे सफल फीमेल स्टार थीं. लेकिन अपने चरम पर भी उन्होंने पैरेलल सिनेमा के साथ एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने 'मृत्युदंड' और 'लज्जा' जैसी फिल्में कीं. प्रकाश झा की 'मृत्युदंड' की बात करते हुए वे याद करती हैं, 'उन्हें पता था कि मैं एक कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस हूं और यह एक आर्ट फिल्म है. फिर भी उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा, 'मुझे इस रोल में सिर्फ आप ही नजर आ रही हैं'. मुझे लगता है मैं भाग्यशाली रही कि मुझे कई अलग-अलग जॉनर के साथ काम करने का मौका मिला.'

हालांकि माधुरी दीक्षित एक्सपेरिमेंट करने की जिम्मेदारी खुद स्टार्स पर डालती हैं. वे कहती हैं, 'बहुत बार इन मिथ्स की वजह से कलाकार खुद उस तरह की फिल्म नहीं करना चाहता. वे बदलना नहीं चाहते और जो कर रहे हैं उसी में खुश रहते हैं.'

माधुरी ने खुद किए स्टंट

'मिसेज देशपांडे' ने उन्हें न सिर्फ एक डार्क कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का मौका दिया, बल्कि इसमें उन्होंने कुछ एक्शन सीक्वेंस भी परफॉर्म किए. माधुरी का कैरेक्टर सीरीज में क्राव मागा करती हैं, जो एक इजरायली मार्शल आर्ट फॉर्म है. माधुरी ने अपने स्टंट्स खुद किए हैं. यहां तक कि अपने से दोगुने साइज के पुरुष के खिलाफ भी. डायरेक्टर नागेश कुकुनूर ने बताया कि सेट पर स्टंट डबल थी, लेकिन 58 साल की माधुरी ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'यह रियल लगना चाहिए. यह विश्वसनीय लगना चाहिए कि इतनी नन्हीं और सामान्य गृहिणी जैसी दिखने वाली महिला ऐसा कुछ कर सकती है. इसमें सरप्राइज का एलिमेंट भी है.'

Advertisement

नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी 'मिसेज देशपांडे' में प्रियांशु चटर्जी और सिद्धार्थ चंदेकर भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज 19 दिसंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement