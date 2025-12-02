scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव परफॉर्मेंस में माधुरी दीक्षित पर फेंकी गई थी चीजें, हुई हूटिंग, बोलीं- डर गई थी...

माधुरी ने हाल ही में अपना पुराना एक अनुभव याद करते हुए बताया कि एक बार उन्हें लाइव परफॉर्मेंस के दौरान क्या-क्या झेलना पड़ा था. वो डर गई थीं लेकिन बावजूद इसके वो रुकी नहीं, अपना डांस जारी रखा.

Advertisement
X
जब माधुरी को लगा डर (Photo: Instagram @madhuridixitnene)
जब माधुरी को लगा डर (Photo: Instagram @madhuridixitnene)

माधुरी दीक्षित को आज भी बॉलीवुड की सबसे शानदार एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि डांसर में भी गिना जाता है. लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी. उनके शुरुआती स्टेज परफॉर्मेंस में से एक तो इतना खराब रहा कि वो आज भी उसे नहीं भूल पातीं. 

अपनी आने वाली सीरीज मिसेज देशपांडे के प्रमोशन के दौरान माधुरी ने बताया कि IIT बॉम्बे के फेस्टिवल में सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें तेज हूटिंग, अफरा-तफरी और यहां तक कि स्टेज पर चीजें फेंके जाने का सामना करना पड़ा था. उस समय वो क्लासिकल ड्रेस में थीं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा.

परफॉर्मेंस के वक्त फेंकी गई चीजें

सम्बंधित ख़बरें

Madhuri Dixit
एक्टिंग छोड़ राजनीति में शामिल होंगी Madhuri? 
Madhuri Dixit with her husband Dr shriram Nene
माधुरी के स्टारडम से अनजान पति डॉ.नेने, नहीं देखी थीं फिल्में, कैसे हुआ मिलन? 
madhuri Dixit
पिंक ड्रेस में ग्लो करती नजर आईं Madhuri Dixit! 
Madhuri Dixit On Politics
एक्टिंग छोड़ राजनीति में शामिल होंगी माधुरी दीक्षित? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी 
Suresh Wadkar
सुरेश वाडकर के ल‍िए आया था माधुरी दीक्ष‍ित का रिश्ता? खुद सिंगर ने बताया सच 

एएनआई से बात करते हुए माधुरी ने बताया कि उन्होंने तीन साल की उम्र से कथक सीखना शुरू कर दिया था और अक्सर अपनी बहनों के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया करती थीं. आईआईटी बॉम्बे वाला शो भी ऐसा ही था, जहां उन्हें लगा कि लोग शांत होकर ताली बजाएंगे, लेकिन वहां तो माहौल ही अलग था. क्योंकि फेस्टिवल में क्लासिकल डांस आमतौर पर नहीं होता था, और दर्शकों ने ये बात जल्दी ही साफ कर दी.

Advertisement

उस पल को याद करते हुए माधुरी बोलीं, “लगभग 15 मिनट हुए होंगे कि लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी और स्टेज पर छोटी-छोटी रॉकेट जैसी चीजें फेंकने लगे. मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन मेरी बहन ने कहा- नहीं, हमें डटे रहना है और तुम्हें डांस जारी रखना है. और हमने परफॉर्म किया.”

डर गई थीं माधुरी

शुरुआत में माहौल खराब था, लेकिन दोनों बहनों ने स्टेज नहीं छोड़ा. माधुरी ने बताया कि, जैसे-जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ी, दर्शक शांत होते गए और शो में डूब गए. पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो गया. मैं तब बस 10–12 साल की थी. बहुत छोटी थी. दोनों ने लगभग डेढ़ घंटे परफॉर्म किया और वो डरावना अनुभव एक बड़ी सीख बन गया.

माधुरी हमेशा अपनी बहनों रूपा और भारती के बहुत करीब रही हैं. 2020 में उन्होंने अपनी बहन के साथ एक बचपन की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने उसे अपना “फेवरिट डांस बड्डी” कहा. उन्होंने लिखा था, “ये मेरी पसंदीदा यादों में से एक है.

माधुरी को आखिरी बार भूल भुलैया 3 में देखा गया था, अब वो मिसेज देशपांडे सीरीज में एक सीरियल किलर का किरदार निभाती नजर आएंगी. ये जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement