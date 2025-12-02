लाइव परफॉर्मेंस में माधुरी दीक्षित पर फेंकी गई थी चीजें, हुई हूटिंग, बोलीं- डर गई थी...

माधुरी दीक्षित को आज भी बॉलीवुड की सबसे शानदार एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि डांसर में भी गिना जाता है. लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी. उनके शुरुआती स्टेज परफॉर्मेंस में से एक तो इतना खराब रहा कि वो आज भी उसे नहीं भूल पातीं.

अपनी आने वाली सीरीज मिसेज देशपांडे के प्रमोशन के दौरान माधुरी ने बताया कि IIT बॉम्बे के फेस्टिवल में सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें तेज हूटिंग, अफरा-तफरी और यहां तक कि स्टेज पर चीजें फेंके जाने का सामना करना पड़ा था. उस समय वो क्लासिकल ड्रेस में थीं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा.

परफॉर्मेंस के वक्त फेंकी गई चीजें

एएनआई से बात करते हुए माधुरी ने बताया कि उन्होंने तीन साल की उम्र से कथक सीखना शुरू कर दिया था और अक्सर अपनी बहनों के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया करती थीं. आईआईटी बॉम्बे वाला शो भी ऐसा ही था, जहां उन्हें लगा कि लोग शांत होकर ताली बजाएंगे, लेकिन वहां तो माहौल ही अलग था. क्योंकि फेस्टिवल में क्लासिकल डांस आमतौर पर नहीं होता था, और दर्शकों ने ये बात जल्दी ही साफ कर दी.

उस पल को याद करते हुए माधुरी बोलीं, “लगभग 15 मिनट हुए होंगे कि लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी और स्टेज पर छोटी-छोटी रॉकेट जैसी चीजें फेंकने लगे. मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन मेरी बहन ने कहा- नहीं, हमें डटे रहना है और तुम्हें डांस जारी रखना है. और हमने परफॉर्म किया.”

डर गई थीं माधुरी

शुरुआत में माहौल खराब था, लेकिन दोनों बहनों ने स्टेज नहीं छोड़ा. माधुरी ने बताया कि, जैसे-जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ी, दर्शक शांत होते गए और शो में डूब गए. पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो गया. मैं तब बस 10–12 साल की थी. बहुत छोटी थी. दोनों ने लगभग डेढ़ घंटे परफॉर्म किया और वो डरावना अनुभव एक बड़ी सीख बन गया.

माधुरी हमेशा अपनी बहनों रूपा और भारती के बहुत करीब रही हैं. 2020 में उन्होंने अपनी बहन के साथ एक बचपन की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने उसे अपना “फेवरिट डांस बड्डी” कहा. उन्होंने लिखा था, “ये मेरी पसंदीदा यादों में से एक है.

माधुरी को आखिरी बार भूल भुलैया 3 में देखा गया था, अब वो मिसेज देशपांडे सीरीज में एक सीरियल किलर का किरदार निभाती नजर आएंगी. ये जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी.

