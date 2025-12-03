scorecardresearch
 
माधुरी के बेटों को नहीं 'स्टार' बनने की जरूरत, डॉक्टरी छोड़ यूट्यूबर बने पति, बोलीं- हमने उन्हें...

माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में बुलंदियों को छुआ लेकिन वो नहीं मानतीं कि बेटों को भी स्टार बनना जरूरी है. उनके मुताबित पति ने रिटायरमेंट के बाद यूट्यूब इंडस्ट्री में अच्छे से कदम जमाए हैं. ऐसे में बेटे भी अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं.

माधुरी की बेटों के करियर को लेकर राय (Photo: Instagram @madhuridixitnene)
माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की धक धक गर्ल कहलाती हैं. वो अपने करियर के पीक पर थीं जब उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी करके घर बसा लिया था. वो शादी के बाद बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका के डेनवर में बस गई थीं. माधुरी के दो बेटे हैं. फैंस को उम्मीद है कि वो भी मां की तरह स्टार बनेंगे और फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगे. लेकिन माधुरी ऐसा नहीं चाहतीं. वो मानती हैं कि आजकल ये जरूरी नहीं कि बच्चा सिर्फ फिल्मों में ही काम करे. 

माधुरी के पति ने छोड़ी डॉक्टरी

माधुरी दीक्षित डॉ. नेने एक कार्डियक सर्जन के रूप में काम करते थे. लेकिन जब एक्ट्रेस परिवार के साथ वापस भारत लौटीं तो पिछले कुछ सालों में उनके पति ने भी रिटायरमेंट लेकर अपना करियर नए सिरे से शुरू किया. वो अब यूट्यूबर बन चुके हैं और काफी नाम कमा रहे हैं. 

स्क्रीन से बातचीत में माधुरी कहती हैं, “मेरे पति बहुत टेक-सेवी हैं, कमाल के हैं. वो यूट्यूब पर काफी वीडियो बनाते हैं, जहां वो हेल्थ, अलग-अलग बीमारियों से खुद को कैसे बचाया जाए, डाइट और वेलनेस के बारे में जानकारी देते हैं. वो बहुत अच्छा करते हैं. लोग उन्हें इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें सीखना होता है.”

वो आगे कहती हैं, “जब चेहरा इतना जाना-पहचाना हो, तो लोग उससे रिलेट करते हैं और उसकी बात सुनते हैं. ये मजेदार है.” माधुरी को नहीं लगता कि उनके पति परिवार की निजी जिंदगी को ज्यादा सार्वजनिक कर रहे हैं. वो कहती हैं, “लोग आपकी कहानी, आपके अनुभव सुनना चाहते हैं ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें. यूट्यूब का असली मकसद यही है.”

परिवार के साथ किया पॉडकास्ट

माधुरी का मानना है कि फिल्मों या शो में एक किरदार निभाना पड़ता है, लेकिन यूट्यूबर्स अपनी असली पहचान में रह सकते हैं, और दर्शक इसी से जुड़ते हैं. उन्हें इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि उन्होंने अपने पति के यूट्यूब चैनल पर एक इंटर-जनरेशनल पॉडकास्ट किया, जिसमें वो खुद, नेने, उनके बेटे अरिन और रयान, और ससुराल वाले शामिल थे.

माधुरी बताती हैं, “हमने दादा-दादी के साथ एक सेशन किया, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बताया और कैसे हमारे बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं.” वो आगे कहती हैं, “जब बच्चे कॉलेज गए, हमने पॉडकास्ट किया कि मिड-टर्म तक उनका अनुभव कैसा रहा. कॉलेज जाने से पहले हमने एक सेशन किया कि वो कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं. हमने उन्हें बेसिक कुकिंग भी सिखाई- जैसे अंडा और पास्ता, ताकि वो खुद का ख्याल रख सकें.”

बेटों को स्टार बनने की जरूरत नहीं

माधुरी हैरान हैं कि उनके बेटे अरिन और रयान कैमरे पर इतने कम्फर्टेबल कैसे हैं, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 22 और 20 साल है. वो कहती हैं, “ये एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम या ट्विटर से भी अलग. बच्चों को इतनी आत्मविश्वास के साथ बोलते देखना बहुत अच्छा लगता है. उन्हें अपनी पसंद और बातों पर पूरा भरोसा होता है. हम उनसे रोज कुछ नया सीखते हैं. उन्हें स्टार बनने की जरूरत नहीं है- वो यूट्यूब पर अपने जैसे रह सकते हैं. ये बहुत शानदार है.”

---- समाप्त ----
