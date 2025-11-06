scorecardresearch
 

'देरी से नहीं आईं माधुरी दीक्षित, एक्ट्रेस को बदनाम किया गया', बोले इवेंट ऑर्गनाइजर

माधुरी दीक्षित के कनाडा टूर को लेकर हुए विवाद में आयोजकों ने साफ किया है कि देरी एक्ट्रेस की ओर से नहीं थी, प्रमोटर की गलतफहमी के कारण हुई थी. नेशनल प्रमोटर अतीक शेख ने बताया कि यह कोई कॉन्सर्ट नहीं था बल्कि फैन मीट एंड ग्रीट सेशन था. माधुरी दीक्षित समय पर पहुंची थीं.

माधुरी दीक्षित के टूर की हो रही आलोचना (Photo: ITG)
बॉलीवुड की 'धक धक गर्ल' कही जाने वाली माधुरी दीक्षित सुर्खियों में हैं. माधुरी आज भी फैंस के दिलों पर राज करती हैं. उनकी एक झलक पाने को चाहने वाले बेताब रहते हैं. ऐसे में जब हाल ही में कनाडा में एक्ट्रेस में अपने टूर के लिए पहुंचीं तो उन्हें देखने लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई. हालांकि माधुरी दीक्षित के लेट आने की वजह से सभी को निराशा हुई. शो से एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें माधुरी स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. मगर एक्ट्रेस को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है. अब इसपर सफाई सामने आई है.

माधुरी के शो पर आयोजकों ने दी सफाई

माधुरी दीक्षित के कनाडा टूर के आयोजकों ने साफ किया है कि यह देरी एक्ट्रेस की ओर से नहीं, बल्कि प्रमोटर की गलतफहमी की वजह से हुई थी. माधुरी दीक्षित का कनाडा टूर अभी भी जारी है, लेकिन इस पर जमकर विवाद भी हो रहा है. टूर में शामिल होने आए लोगों ने आयोजन की आलोचना की है. देरी और शो के फॉर्मेट को लेकर भ्रम फैलाने की शिकायत भी की गई है. शुरू में स्थानीय आयोजकों ने माधुरी की टीम को परफॉरमेंस में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि, नेशनल प्रमोटर अतीक शेख ने अब सफाई जारी करते हुए कहा है कि माधुरी दीक्षित समय पर आई थीं. समस्या स्थानीय प्रमोटर की गलतफहमी से शुरू हुई थी.  

हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख ने समझाया कि यह आयोजन कभी भी कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि माधुरी के साथ फैन मीट एंड ग्रीट था, जिसमें फायरसाइड चैट और इंटरैक्टिव सेशन शामिल था. उन्होंने बताया कि कुछ फैंस को गलत जानकारी दी गई थी कि यह कॉन्सर्ट है, जिससे गलतफहमी हुई. शेख ने कहा, 'माधुरी जी हमेशा प्रोफेशनल और समय की पाबंद रही हैं. वे अपने निर्धारित प्रदर्शन के लिए रात 9:30 बजे पहुंचीं और 9:45 से 10:00 बजे के बीच मंच पर गईं, जैसा कि प्लान था.'

आयोजकों के अनुसार, इंडियन आइडल के परफॉर्मर शिवांगी शर्मा और तन्मय चतुर्वेदी ने शाम 7:30 से 9:00 बजे तक दर्शकों का मनोरंजन किया, जबकि माधुरी ने शाम 5:30 बजे मीट एंड ग्रीट सेशन में भी हिस्सा लिया था. प्रमोटर्स ने जोर दिया कि एक्ट्रेस या उनकी टीम की ओर से कोई देरी या चूक नहीं हुई. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भ्रम पूरी तरह से स्थानीय प्रमोटर्स द्वारा शेयर की गई गलत जानकारी के कारण हुआ था. इसी के साथ माधुरी दीक्षित की समय की पाबंदी और प्रोफेशनलिज्म की प्रतिष्ठा को दोहराया गया.

यूजर्स ने की थी निंदा

माधुरी दीक्षित के शो में पहुंचे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाई थी. एक यूजर ने शो से माधुरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो वो ये होगी कि कभी भी माधुरी दीक्षित का टूर अटेंड मत करना, अपना पैसा बचाओ.' इवेंट में शामिल हुए कई लोगों ने वायरल वीडियो पर कमेंट करके शिकायत की थी. लोगों का कहना था कि शो करीब 3 घंटे देरी से शुरू हुआ था. ऑर्गेनाइजर्स ने खास इंतजाम भी नहीं किए थे. 

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'मैं 11.05 पर निकल गया था. मेरे पास अगले दिन के लिए काफी काम था. मुझे वाकई में नहीं पता कि क्या ये ऑर्गेनाइजर्स ने तय किया था कि माधुरी स्टेज पर 10 बजे आएंगी या फिर ये एक्ट्रेस का फैसला था. शो बहुत देरी से शुरू हुआ. ये ऑडियंस की बेइज्जती करने जैसा था.' एक और यूजर ने लिखा, 'ये अब तक का सबसे घटिया शो था. ऑडियंस के टाइम की कोई परवाह नहीं. 3 घंटे लेट और फिर बकवास बातें.'

इनपुट: अनीता ब्रिटो
