होली पर रिलीज होगी श्रद्धा-रणबीर की फिल्म, टाइटल के लिए करना होगा इंतजार

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर बीते कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. लव रंजन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के टाइटल का अनाउंसमेंट अब तक नहीं किया गया है लेकिन इतना साफ है कि इस फिल्म में रणबीर श्रद्धा कपूर के साथ काम करते नजर आएंगे. फिल्म का टाइटल जानने और कलाकारों का लुक देखने के लिए तो फैन्स को अभी और इंतजार करना होगा लेकिन मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है.

लव फिल्म्स ने शुक्रवार को ट्वीट करके बताया कि ये बहुप्रतीक्षित फिल्म 18 मार्च 2022 में होली के खास मौक पर रिलीज होगी. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसके जरिए रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर पहली बार साथ में काम करते नजर आएंगे. बीते दिनों रणबीर फिल्म की शूटिंक करने दिल्ली पहुंचे थे और होटल में ठहरने से लेकर फ्लाइट में सफर करने तक उन्होंने फैन्स के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाईं.

फैन्स के लिए इस फिल्म में एक और एक्साइटेड करने वाली बात ये भी है कि इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर भी साथ नजर आएंगे. मालूम हो कि लव रंजन प्यार का पंचनामा सीरीज से लोकप्रिय हुए थे और इसके बाद से अब तक वह सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं. फिल्म का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने किया है और इसे गुलशन कुमार व भूषण कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

