मेरी 3 शादियां नहीं रहीं कामयाब, मगर एक्स वाइफ संग कायम है रिश्ता, बोले लकी अली

सिंगर लकी अली सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आए हुए हैं. सिंगर ने तीन शादियां की हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में लकी अली ने बताया कि उनके रिश्ते आज भी तीनों पत्नियों से कायम हैं.

तीन शादियों पर लकी अली ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram/Lucky Ali)
भारतीय जनता के दिमाग में जब-जब लकी अली का नाम आता है तो उन्हें 'ओ सनम' गाना याद आता है. ये गाना समय, भाषा और हर जेनरेशन के व्यक्ति के दिलों पर छाप छोड़ चुका है. इसका म्यूजिक आज भी सुनने में बहुत सूदिंग लगता है. बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लकी अली बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं. पर इनके अंदर सिनेमा का बीज आजतक पनप रहा है. 

बॉलीवुड से गायब लकी अली
लकी अली भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हों, लेकिन स्टेज शोज करके ये गुजारा कर रहे हैं. अपना नाम बनाकर इन्होंने रखा हुआ है. लकी अली ने कहा- एक समय था जब मैंने फिल्मों में एक्टिंग भी की और उसके लिए गाने भी गाए. पर इसके अलावा करना क्या है, वो मैं नहीं जानता था. मैं अपने अंदाज में गाना चाहता था. 'ओ सनम' जब मैंने गाया तो वो वही गाना था जो मुझे आजादी दे रहा था. साल 2015 में मैंन फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया. 

लोग मेरे साथ खराब ढंग से पेश आए. उन्होंने बदतमीजी की. पर उनकी टॉक्सिसिटी ने नहीं, बल्कि मोनोटोनी ने मुझे इंडस्ट्री से दूर किया. पिता के देहांत के बाद मुझे लगा कि यहां कुछ रह गया है. मेरे पास दोस्त नहीं है, ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई. 

लकी अली ने की तीन शादियां
लकी अली की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही. सिंगर ने तीन शादियां कीं, और तीनों में से एक भी नहीं चल पाई. पर इसका उन्हें कोई मलाल नहीं. लकी अली ने कहा- ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस पार्टनर के साथ जिंदगी शुरू करो, उसी के साथ आप खत्म करो. मैंने तीन बार शादी की. तीनों बार अलग-अलग देशों में की. हर स्थिति अलग रही. मेरे पिता ने भी विदेश में शादी की थी. मेरी एक भी शादी कामयाब नहीं रही. पर मेरा रिश्ता आज भी हर एक्स वाइफ से है. हम साथ नहीं रहते, लेकिन एक-दूसरे के लिए साथ ड़े रहते हैं. 

लकी अली ने Meaghan Jane McCleary से शादी की थी, जिनसे दो बच्चे हुए. दूसरी शादी उन्होंने इनाया से की थी, ये एक पर्शियन महिला थीं. इनसे भी दो बच्चे हुए. साल 2010 में लकी अली ने एक ब्रिटिश मॉडल से शादी की, इनके इनके दो बेटे हुए. साल 2017 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. 

