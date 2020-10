सोशल मीडिया यूजर्स ने आशुतोष राणा के लुक से की अक्षय कुमार की तुलना, ये है विजेता

अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर जब से आया है इसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. 24 घंटों में इस ट्रेलर को 70 मिलियन व्यूज मिल गए हैं और इसी के साथ ये ट्रेलर भारत का सबसे ज्यादा देखा गया ट्रेलर बन गया. जहां अक्षय कुमार के लुक की खूब तारीफ हो रही है वहीं फिल्म को बायकॉट करने के लिए भी सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है. ऐसे में फैन्स ने अब अक्षय कुमार के लुक की तुलना करना भी शुरू कर दिया है.

अक्षय कुमार लक्ष्मी बॉम्ब के जरिए पहली बार एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय के किरदार के अन्दर एक महिला का भूत घुस जाता है, जिसके बाद वो बदला लेने निकल पड़ते हैं. ऐसे में उनके लुक और ट्रेलर के कुछ सीन्स की तुलना फिल्म संघर्ष के एक्टर आशुतोष राणा के किरदार और सीन्स से की जा रही है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने अक्षय और आशुतोष में से अपना फेवरेट भी चुन लिया है.

बता दें कि फैन्स ने आशुतोष राणा को अपना फेवरेट चुना है और इसी के साथ अक्षय कुमार को कॉपी कैट बता दिया है. यूजर्स का कहना है कि भले ही अक्षय कुमार अपने लुक में अच्छे लग रहे हों लेकिन आशुतोष राणा से बेहतर कोई नहीं है. देखिये यूजर्स के ट्वीट:

लक्ष्मी बॉम्ब को बॉयकॉट करने की हो रही मांग

अक्षय के ट्रेलर को प्यार मिलने के साथ-साथ कुछ यूजर्स इसे बुरा-भला भी कह रहे हैं. यूजर्स की इस मांग के पीछे का कारण बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर आई अक्षय कुमार की वीडियो है. लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर के आने से कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत केस में बॉलीवुड से जुड़े ड्रग कनेक्शन को लेकर बात की थी. अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म पर कीचड़ ना उछाला जाए. इसके साथ ही उन्होंने फैन्स से रिक्वेस्ट भी की थी.

अब सोशल मीडिया पर यूजर्स का मानना है कि ये सब दिखावा था और अक्षय ने अपने ट्रेलर को बचाने के लिए ऐसा किया था. इसके अलावा कई यूजर्स लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर में डिसलाइक बटन ना होने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. #BoycottBollywood #BoycottLaxmiBomb ट्विटर पर काफी ट्रेंड हो रहे हैं.

बता दें कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में कियारा आडवाणी हैं. इसका निर्देशन राघव लॉरेंसने किया है. ये उनकी साउथ की फिल्म मुनि 2: कंचना का आधिकारिक रीमेक है. ये फिल्म 9 नवम्बर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है.