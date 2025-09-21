एक्ट्रेस ने की शादी, नहीं पड़ा काम पर कोई असर, बोली- करियर में ये सब...

अमेरिकी अक्ट्रेस और मॉडल लॉरेन गॉटलिब ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई है. इस साल वीडियोग्राफर तोबियस जोनस से इन्होंने शादी की. पिछले काफी समय से लॉरेन और तोबियस डेट कर रहे थे. दोनों ने इटली में डेस्टिनेशन वेडिंग की है. शादी करने के तुरंत बाद लॉरेन और तोबियस दोनों ही अपने काम पर वापस लौट गए.

पंजाबी ट्रैक में दिखीं लॉरेन

हाल ही में पंजाबी ट्रैक 'सजरी' में लॉरेन नजर आईं. इसी बीच एक इंटरव्यू में लॉरेन ने कहा कि शादी कभी भी आपके काम पर फर्क नहीं डालती है. न ही इसके होने न होने से किसी को फर्क पड़ता है. शादी के बाद कई फीमेल आर्टिस्ट्स को स्टीरियोटाइप किया जाता है.

लॉरेन ने हिन्दुस्तान टाइम्स संग बातचीत में कहा- मुझे लगता है कि पहले ये सब होता था कि किसी एक्ट्रेस की अगर शादी हो गई है तो उसको काम नहीं मिलेगा. पर आज के समय में हम लोग काफी सारी एक्ट्रेसेस को देख रहे हैं जो शादी के बाद भी काम कर रही हैं. यहां तक कि अगर वो मां बन गई हैं तो भी काम पर लौट रही हैं. सेंटीमेंट्स अब पूरी तरह से लोगों के बदल चुके हैं. ये अच्छी बात है और काफी एक्साइटिंग भी.

स्टीरियोटिपिकल सोच नहीं रखतीं लॉरेन

"मैंने आजतक ऐसी कोई भी स्टीरियोटिपिकल चीजें फेस नहीं की. क्योंकि जिस जगह से मैं आती हूं, वहां ट्रेनिंग दी जाती है कि लोग आपको आपके टैलेंट को देखकर काम दें. मेरे लिए ये चीज हमेशा से ही एक एसेट की तरह रही है. कभी मुझे इन चीजों ने अफेक्ट नहीं किया है."

लॉरेन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अब चीजें पहले से थोड़ी बेहतर हुई हैं. फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनपर काम किया जा सकता है. कभी-कभी कुछ प्रोजेक्ट्स पहले ऐसे भी रहे हैं जो मेरे लिए क्रिएटिवली काम नहीं कर पाए. मुझे याद है मेरी टीम मुझे कहती थी कि ठीक है, जाने दो, बस कर लो और आगे बढ़ जाओ. लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि जो भी काम मैं करूं, वो ऐसा हो जिसे मैं 10 साल बाद भी देखकर गर्व से कह सकूं कि हां, ये मेरा काम है और मैं इसके साथ खड़ी हूं.

"कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने सोचा शायद लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूं कि लोग मुझे दूसरी चर्चाओं में शामिल कर रहे हैं. चाहे फिर वो क्रिएटिव साइड हो, मार्केटिंग साइड हो या एडिटिंग साइड."

