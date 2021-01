लता मंगेशकर की गायकी पर यूजर ने कसा तंज, अदनान सामी ने जवाब देकर कर दी बोलती बंद

भारत रत्न से सम्मानित सिंगर लता मंगेशकर की गायकी का हर कोई दीवाना है. लेकिन महान सिंगर की आवाज पर सवाल उठाए जाने लगें, उनके प्रति नफरत भरे ट्वीट वायरल होने लगें. जो होना नामुमकिन सा लगता है, एक यूजर ने ऐसा कर दिखाया है. उस यूजर ने लता मंगेशकर की आवाज को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं.

लता मंगेशकर की गायकी का उड़ा मजाक

यूजर ने लता मंगेशकर को एक ओवरेटेड सिंगर बता दिया है. लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि लता मंगेशकर की आवाज अच्छी है. ट्वीट में लिखा है- कई सालों से भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है. उन्हें ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि लता मंगेशकर की आवाज अच्छी है. अब जितना ये ट्वीट नफरत से भरा दिख रहा है, उससे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को इस बात पर है कि लता मंगेशकर जैसी महान सिंगर का यूं अपमान किया गया है. जब सोशल मीडिया पर ये नफरत वाले ट्वीट वायरल हुए तो सिंगर अदनान सामी ने ट्रोल को मुंहतोड़ जवाब दिया.

As for other musical greats heaping praise on her, it's because she carried clout mostly. She's known to have been pretty vindictive and ruthless. Nobody would have wanted to cross her because of the power she wielded.