TV शो छोड़कर साइन की फिल्में, बंद बस्ते में गया करियर, एक्टर का छलका दर्द

एक्टर लक्ष्य लालवानी हाल ही में आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए. लक्ष्य ने अभी तक के अपने करियर में केवल एक फिल्म और एक सीरीज की है. जबकि लक्ष्य को लेकर अपडेट आया ता कि वो करण जौहर की दो बड़ी फिल्मों का हिस्सा होंगे. वो दोनों ही फिल्में अब बंद बस्ते में जा चुकी हैं. न तो उनकी शूटिंग शुरू हुई और न ही प्रोडक्शन का काम.

हाल ही में एक इंटरव्यू में लक्ष्य ने अपनी जर्नी के बारे में बात की. लक्ष्य ने रण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन्स के साथ 3 फिल्में साइन की थीं. कुछ ही महीनों के बाद इनमें से दो फिल्में बंद बस्ते में चली गईं. शूटिंग नहीं हुई. इसमें शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म 'बेधड़क' और रोमांटिक कॉमेडी 'दोस्ताना 2' शामिल थीं. जिसमें कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में नजर आते.

लक्ष्य ने कही ये बात

लक्ष्य ने एक पॉडकास्ट में कहा- मैंने खुद से कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं है. तुम्हारा काम है सुबह उठना, वॉइस ट्रेनिंग करना, अपने सीन पढ़ना, जिम जाना, फिल्में देखना और वही करते रहना जो तुम अब तक करती आ रही हो. अपने रूटीन को आपको नहीं बदला है.

मैं बिल्कुल खाली था. मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था. मैंने बस सब कुछ होने दिया. शुक्र है कि मुझे कभी खुद पर शक नहीं हुआ. मुझे सच्चे दिल से लगता था कि मेरे लिए कुछ भी पहले से तय नहीं था. मेरा एक्टर बनने का कोई प्लान नहीं था. बस यूं ही बन गया. मुझे बस एक चीज आती थी, मेहनत करना. तो फिर मैं उसे क्यों छोड़ दूं? उसी ने तो मुझे बनाया है. मैं किसे दोष दूं? भगवान को? या करण जौहर को? किसी को भी तो नहीं ना. फिल्म बंद हो गई, बस इतनी सी बात थी. किसी वजह से मेरे अंदर एक यकीन था कि ये सब किसी कारण से हो रहा है. एक दिन हालात बदलेंगे. कोविड के पूरे समय में ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने मेहनत न की हो.

लक्ष्य ने टीवी का सबसे बड़ा शो छोड़कर फिल्मों में आने का प्लान किया था. उन्हें एक दिन के 20 से 25 हजार रुपये कमाने का मौका मिला था. लेकिन उन्होंने उसे त्यागा और आगे बढ़े. इसपर लक्ष्य ने कहा- ‘पोरस’ खत्म होने के बाद मुझे एक और टीवी शो मिला, जहां मुझे 20 से 25 हजार रुपये एक दिन के मिल रहे थे. मेरे पापा ने कहा- ये तो बहुत पैसे हैं. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे. ये मौका पकड़ ले. लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी, मैं फिल्म स्टार क्यों नहीं बन सकती? मुझमें कमी क्या है? वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं?

