कुमार सानू की एक्स वाइफ की बढ़ी मुश्किलें, सिंगर ने रीता भट्टाचार्य को भेजा लीगल नोटिस

बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू ने अपनी आवाज से लाखों-करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है. 90s के दौर से शुरू हुआ सिलसिला आज भी कायम है. इन दिनों कुमार सानू अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं. कुछ दिन पहले उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान उनपर गंभीर आरोप लगाए थे. अब इस मामले में सिंगर ने बड़ा एक्शन लिया है.

दरअसल कुमार सानू ने अपनी वकील सना रईस खान के जरिए अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य को लीगल नोटिस भेजा है. जिसमें लिखा गया है कि पिछले 40 सालों से कुमार सानू ने अपनी आत्म म्यूजिक को समर्पित कर दी. इस दौरान उन्होंने करोड़ों ऑडियंस का मनोरंजन किया और दुनियाभर में प्यार और सम्मान कमाया. कुछ झूठ और नफरत भरे शब्द कुछ समय के लिए शोर मचा सकते हैं लेकिन वे उस कलाकार की विरासत को नहीं मिटा सकते हैं, जिसने पीढ़ियों को जीवन भर संगीत और यादें दी हैं.

कुमार सानू ने भेजा कानूनी नोटिस

इस नोटिस में आगे लिखा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गरिमा, विरासत और पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयासों का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाए. किसी भी व्यक्ति या मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने या सनसनीखेज खबरों के लिए उनके परिवार के सम्मान का व्यापार करने का अधिकार नहीं है. हमारे एक्शन के बाद पहले ही कुछ संस्थाओं ने आपत्तिजनक वीडियोज हटा दिए हैं.'

एक्स वाइफ ने क्या कहा था?

फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में रीता भट्टाचार्य ने बताया था, 'वह मुझे मेरी प्रेग्नेंसी के दौरान कोर्ट में घसीट ले गए. उस दौरान उनका एक अफेयर भी था, जिसका खुलासा आज हुआ है. उन्होंने मुझे कोर्ट में घसीट लिया, मैं उस समय बहुत छोटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो, और मेरा परिवार सदमे में था.' रीता ने खुलासा किया कि उन्हें अपने घर से बाहर निकलने, दोस्तों से मिलने या यहां तक ​​कि मेकअप लगाने की भी परमिशन नहीं थी. उनकी एकमात्र साथी उनकी भाभी थीं और मेरी प्रेग्नेंसी के दौरान मुझे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था.

कब हुआ कुमार सानू तलाक?

बता दें कि कुमार सानू ने 1986 में रीता भट्टाचार्य से शादी की थी. जिनसे उनके तीन बच्चे हुए, जिको, जारी और जान कुमार सानू. लेकिन 1994 में दोनों का तलाक हो गया. इस तलाक की वजह कुमार सानू और कुनिका सदानंद का अफेयर था. तलाक के बाद तीनों ही बच्चों की कस्टडी रीता को मिली.

