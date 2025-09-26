'मैं प्रेग्नेंट थी, कुनिका संग लिव-इन में थे कुमार सानू', सिंगर की Ex वाइफ ने एक्ट्रेस पर लगाए आरोप

90 के दशक के मशहूर सिंगर कुमार सानू की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में है. उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य और एक्स गर्लफ्रेंड कुनिका सदानंद उन्हें लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं. बिग बॉस हाउस में बात करते हुए कुनिका ने बताया था कि वो 6 साल तक कुमार सानू संग रिलेशनशिप में थीं. उस समय वो शादीशुदा थे और पत्नी रीता से अलग रह रहे थे. सिंगर की एक्स वाइफ ने कुनिका के दावे का सच बताया है.

कुनिका ने कैमरे पर बोला झूठ?

कुमार सानू को लेकर कुनिका ने कहा था कि दोनों की मुलाकात ऊटी में हुई थी और यही से उनका रिश्ता शुरू हुआ. एक्ट्रेस ने इसे ‘रोलर कोस्टर’ बताया जिसमें उन्हें बहुत इमोशनल स्ट्रेस हुआ. अंत में कुमार सानू का किसी और महिला संग अफेयर होने पर उनका रिश्ता टूट गया. अब रीता ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं.

कुमार सानू की एक्स वाइफ ने रीता ने Viral Bhayani संग बातचीत में कहा कि कुनिका उस वक्त सानू के साथ रिलेशन में थीं, जब वो अपने बेटे की मां बनने वाली थीं. रीता कहती हैं, कुनिका कह रही हैं कि सानू जी का किसी और से अफेयर था, तो वो खुद भी तो यही कर रही थीं. जब सानू जी उनके साथ रह रहे थे, तब भी वो शादीशुदा थे और मैं प्रेग्नेंट थी.

उन्होंने आगे कहा, वो सबको कह रही हैं कि उन्होंने 27 साल तक गम दबाकर रखा, तो फिर 26 साल का बेटा कहां से आ गया? हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई शादीशुदा इंसान से अफेयर करे और फिर खुद को पीड़ित बताए. मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यही है. 27 साल के गम की बात कैसे कर सकती हैं, जब आपका बेटा 26 साल का है? ये मेरे देश में नहीं चलता.

कुमार सानू ने की दो शादियां

कुमार सानू ने 1980 के दशक के आखिर में रीता भट्टाचार्य से शादी की थी. इस शादी से उनके तीन बच्चे हुए, लेकिन 1994 में दोनों का तलाक हो गया. उसी दौरान उनका अफेयर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद से भी था, जो अब बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं.

रीता से तलाक और कुनिका से ब्रेकअप के बाद कुमार सानू ने 2001 में दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें दो बेटियां हैं.



