KRK ने देखी एक विलेन रिटर्न्स, बोले- दिमागी संतुलन खराब नहीं है...

अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और जॉन अब्राहम (John Abraham) स्टारर फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' (Ek Villain Returns) रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में दिशा पाटनी (Disha Patani) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) ने भी काम किया है. डायरेक्टर मोहित सूरी (Mohit Suri) ने इस फिल्म का रिव्यू खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) उर्फ केआरके ने किया है. केआरके (KRK) अपनी सोच को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं. बॉलीवुड की फिल्मों से उनका लव-हेट रिलेशन चल रहा है. यहां फिल्म रिलीज नहीं कि केआरके उसे देखने पहुंच जाते हैं, और फिर ट्विटर पर जमकर उसकी बुराई करते हैं.

केआरके को कैसी लगी फिल्म?

इस हफ्ते केआरके ने एक विलेन रिटर्न्स को देख लिया है. इस फिल्म को देखने के बाद वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. केआरके अपने ट्वीट में लिखते हैं, 'मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैंने आखिर क्या देख लिया है. सब मर गए हैं लेकिन कोई नहीं मरा रहा. सब किलर हैं, लेकिन कोई भी किलर नहीं है. सब जिंदा हैं लेकिन कोई जिंदा नहीं है. जाओ मोहित सूरी और अपनी फिल्म एक विलेन रिटर्न्स खुद जाकर देखो. हमारा दिमागी संतुलन खराब नहीं है, जो हम इसे देखें.'

I can’t believe my eyes what the fuck I have watched. Everyone has died but nobody has died. Everyone is killer but nobody is killer. Everyone is alive but nobody is alive. Just fuck off Mohit Suri n watch ur film #EkVillainReturns urself. We r not mentally challenged to watch it