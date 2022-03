KRK ने क्यों नहीं देखी The Kashmir Files, अमिताभ बच्चन की Jhund? जानें वजह

मोस्ट कंट्रोवर्सियल क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी केआरके का हर रिव्यू चर्चा में रहता है. उनके रिव्यू पर भरोसा करना या ना करना आपकी मर्जी हो सकती है. लेकिन केआरके के रिव्यू को नजरअंदाज आप नहीं कर पाएंगे. सभी बड़ी बड़ी फिल्मों का रिव्यू करने वाले केआरके ने झुंड और हालिया रिलीज 'द कश्मीर फाइल्स' का रिव्यू नहीं किया है.

KRK ने नहीं देखी झुंड-द कश्मीर फाइल्स

क्रिटिक्स ने इन दोनों फिल्मों की जमकर तारीफ की है. फैंस केआरके की भी राय जानना चाहते थे. मगर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि केआरके ने राधे श्याम का रिव्यू किया मगर 'द कश्मीर फाइल्स' का नहीं. इसी तरह अमिताभ बच्चन की झुंड को उन्होंने नहीं देखा. अब अपने ट्वीट में केआरके ने इन दोनों फिल्मों को ना देखने की वजह का खुलासा किया है.

Many people are asking me to review film “The Kashmir files”! Let me inform you all that this film is not released in the UAE. So I haven’t watched it. Means I can’t review.