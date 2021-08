नीरज चोपड़ा के बहाने अक्षय कुमार पर KRK का तंज- 'कनाडा में कितना माल पार किया और कैसे किया?'

नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है. नीरज की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स और मैसेज वायरल होने लगे थे, जिसमें लिखा था कि खिलाड़ी कुमार को नीरज की बायोपिक में काम करना चाहिए. फैंस की इस डिमांड पर रिएक्ट करते हुए अक्षय ने कहा था कि नीरज गुड लुकिंग हैं. अगर कोई मेरी बायोपिक कर सकता है तो वे नीरज चोपड़ा हैं.

केआरके ने उड़ाया अक्षय कुमार का मजाक

अब केआरके ने अक्षय कुमार की इस बात पर रिएक्ट किया है. केआरके ने ट्वीट कर लिखा- अक्षय कुमार ने कहा- नीरज चोपड़ा को मेरी बायोपिक में मेरा रोल करना चाहिए. अक्की भाई ये अच्छा आइडिया है. कम से कम लोगों को ये पता चलेगा क्यों आपने कनाडियन बनने के लिए भारतीय नेशनलिटी को छोड़ा. और आपने कनाडा में कितना माल पार किया और कैसे किया? मैं आपकी इस बायोपिक का फर्स्ट शो देखूंगा.

Akshay Kumar said- #NeerajChopra should play my role in my biopic!

Akki Bhai it’s a good idea. At least people Will come to know that why did you drop Indian nationality to become a Canadian. Aur aapne Canada main Kitna Maal Paar Kiya, Aur Kaise Kiya? I will watch first show bro!