'सनी लियोनी पर बैन क्यों नहीं', फफक-फफक कर रोईं खुशी, खत्म हुआ कमाई का जरिया, मिले अश्लील ऑफर

अतरंगी फैशन और रिवीलिंग कपड़ों को लेकर चर्चा में आईं एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी बेहद परेशान हैं. उनका कहना है कि उनका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम- उनका ऐप बंद करवा दिया गया है. क्योंकि उन पर आरोप था कि वो वहां वल्गर कंटेंट परोसती हैं. उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेरा कंटेंट वल्गर था तो सनी लियोनी को बैन क्यों नहीं किया जाता.

ट्रॉमा झेल रहीं खुशी

खुशी अपना दर्द जाहिर करते हुए इतनी इमोशनल हो गईं कि फूट-फूटकर रोने लगीं. उनकी सांस तक रुकने लगीं, उन्होंने पानी पिया और खुद को संभाला. खुशी बताती हैं कि उन्हें उनके ऐप और अपीयरेंस की वजह से एडल्ट स्टार माना जाने लगा है. उनपर भद्दे-भद्दे कमेंट्स पास किए जाते हैं और साथ ही अश्लील ऑफर्स तक मिलते हैं. गलट्टा इंडिया से बातचीत में खुशी ने अपनी पीड़ा जाहिर की.

खुशी बोलीं- मेरे इनकम का एकलौता सोर्स मेरा ऐप ही था, लेकिन उसका इतना विरोध हुआ कि मैंने उसको भी बंद कर दिया. क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगा कि हां, वो वल्गर लग रहा है. वो ऐप की वजह से लोग मेरे पीछे पड़े हैं. मैंने उसको बैन कर दिया है तो सनी लियोनी को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है हमारे देश में. ऐसे सारे विदेशियों को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है. पाकिस्तानी एक्टर्स तो बैन हैं. वर्क परमिट लेकर जो भारत में आ रहे हैं- वो भी बैन होने चाहिए.

''अभी लेटेस्ट टॉपिक जो निकल रहा है- ड्रग्स का, ये कैसे सेल होता है. वो भी तो कहीं ना कहीं से आता ही है ना. इसे भी बैन होना चाहिए. मैंने अगर ज्यादा बोल दिया तो मेरे ही घर में ड्रग्स प्लांट करके मुझे जेल भेज देंगे. ये चीजें तो हो चुकी हैं ना.''

खुशी को मिले अश्लील ऑफर्स

खुशी ने आगे बताया कि उनके कपड़े और उनके ऐप कंटेंट को देखकर उन्हें गंदे ऑफर्स आए, जहां उन्हें लोगों के साथ रात गुजारने को कहा गया. वो बताती हैं कि- मैं भी एक सभ्य परिवार से आती हूं. मैंने इंडस्ट्री को 10-12 साल दिए हैं. मैंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था. मेरे भाई ने प्रियंका चोपड़ा, स्नूप डॉग तक के साथ काम किया है. मैं कुछ बता भी नहीं पाती हूं. और क्या बताऊं कि मुझे कैसे-कैसे ऑफर्स आते हैं. ये बोलते हुए खुशी फफक-फफक रो पड़ीं. उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे.

किसी तरह खुद को संभालते हुए खुशी बोलीं- मैं किसी के साथ सोना नहीं चाहती क्योंकि हां मुझे घमंड है अपनी एक्टिंग पर. मैं तीसरी कक्षा से मोनो एक्टिंग करती आ रही हूं. मैं थियेटर कर चुकी हूं. मेरी मां भी थियेटर आर्टिस्ट रही हैं. मैं क्यों हार मान जाऊं. अगर मेरे पास पैसे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है. मैं सबकुछ तो इंडस्ट्री में नहीं लगा सकती ना.

खुशी मुखर्जी बता चुकी हैं कि अपने ऐप से उन्होंने एक बार में लगभग 10 करोड़ रुपये तक कमा लिए थे. वो हार्ट अटैक, अंजल थुरई समेत कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

