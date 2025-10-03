KGF स्टार यश बने 'कांतारा चैप्टर 1' के फैन, ऋषभ शेट्टी के विजन पर कही ये बात

साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की मचअवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्म को ऑडियंस का जमकर प्यार मिल रहा है. इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे भी एक्टर और उनकी फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कन्नड़ सुपरस्टार और केजीएफ एक्टर यश ने भी 'कांतारा: चैप्टर 1' का जबरदस्त रिव्यू करते हुए पूरी टीम की जमकर तारीफ की है.

जानिए केजीएफ स्टार ने क्या लिखा?

एक्टर यश ने अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर लिखा, 'कांतारा चैप्टर 1:' कन्नड़ और इंडियन सिनेमा के लिए एक नया मानक है. ऋषभ शेट्टी, आपकी मेहनत, विश्वास और समर्पण हर फ्रेम में साफ दिखाई देता है. बतौर लेखक, डायरेक्टर और एक्टर- आपकी दृष्टि पर्दे पर एक अद्भुत अनुभव देती है.'

यश ने आगे लिखा, 'होम्बले फिल्म्स और विजय किरागंदूर सर को हार्दिक बधाई. ऐसी महत्वाकांक्षी फिल्मों के लिए आपका विजन हमेशा इंडस्ट्री को नई ऊंचाई देता है. रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया- आप दोनों ने शानदार एक्टिंग की है.' यश ने फिल्म की टेक्निकल टीम की भी तारीफ की. उन्होंने संगीतकार बी. अजनीश लोकनाथ के म्यूजिक को फिल्म की आत्मा बताया और सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप के कैमरा वर्क को जीवंत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला कहा.

एक्टर ऋषभ शेट्टी ने क्या जवाब दिया?

वहीं कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी ने यश को जवाब देते हुए लिखा, 'आपकी यात्रा और दृष्टि हमेशा से प्रेरणादायी रही है, सर. आज आपकी उपलब्धियों को देखकर मुझे गर्व हो रहा है. हमेशा मेरे साथ खड़े रहने और मेरे काम का समर्थन करने के लिए धन्यवाद.

Your journey and vision has always been an inspiration, sir.

To witness your achievements today fills me with pride.

Thank you for always standing by me and supporting my work ❤️ https://t.co/otXQnR4yKP — Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 3, 2025

फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए?

सैकनिल्क के मुताबिक एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने हिंदी में पहले दिन करीब 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली है. ये अनुमानों के मुकाबले काफी ज्यादा है. 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी में, ऑरिजिनल कन्नड़ वर्जन से भी ज्यादा कमाई की है, जिसका ओपनिंग कलेक्शन करीब 18 करोड़ है.

---- समाप्त ----