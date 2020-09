केदारनाथ का क्लाइमेेेेक्स सुन रो पड़े थे सुशांत सिंह राजपूत, राइटर ने बताया

एक्टर सुशांत सिंह रापजूत के निधन को तीन महीने से ज्यादा हो चुके हैं,लेकिन उनकी याद में अभी भी फैन्स रोते हैं. अभी भी सोशल मीडिया पर इस कमाल के एक्टर को ट्रिब्यूट दिया जाता है. अभी भी एक्टर की लैगेसी लेगेसी को लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है. अब फिल्म केदारनाथ की राइटर कनिका ढिल्लों ने भी सुशांत को याद कर एक किस्सा शेयर किया है.

केदारनाथ की एंडिंग सुन रो पड़े थे सुशांत

कनिका ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म केदारनाथ को लेकर काफी एक्साइटेड थे. वे उस फिल्म में अपने रोल को लेकर भी काफी खुश थे. वे फिल्म की एंडिंग को तो काफी पसंद कर रहे थे. ऐसी ही एक किस्से को याद करते हुए कनिका ट्वीट करती हैं- मैंने तुम्हारे लिए मंसूर का किरदार लिखा था. वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा. मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हे केदारनाथ की एंडिंग बताई थी, तुम रो पड़े थे. फिल्म के आखिर में जब मंसूर हमे छोड़ जाता है, तब सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी. तुम्हारी लेगेसी को सेलिब्रेट कर ही तुम्हारे साथ न्याय किया जा सकता है.

❤️#SushantSinghRajput writing Mansoor 4U ws special!U gave it ur all!U teared up as I narrated d end o #Kedarnath d 1sttime-last shot Mansoor leaves us wid a haunting smile n a heart full o love forever! U made us all cry!Best way2 celebrate U is2 celebrate ur legacy as an artist pic.twitter.com/fU0fl8n9vR