कांग्रेस के 'वोट चोरी' कैम्पेन से नहीं केके मेनन का कनेक्शन, एक्टर बोले- बिना पूछे इस्तेमाल किया मेरा वीडियो

स्पेशल ऑप्स सीरीज फेम एक्टर केके मेनन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो कांग्रेस पार्टी के कैम्पेन का प्रचार करते दिख रहे हैं. हालांकि सच्चाई ये नहीं है. क्योंकि एक्टर ने ऐसे किसी भी कैम्पेन से साफ इनकार किया है. उन्होंने पोस्ट पर ही कमेंट कर कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं है. ये एडिट की हुई वीडियो है. उनके नाम के गलत इस्तेमाल का सीधा आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है.

केके मेनन के नाम का गलत इस्तेमाल?

एक्टर के के मेनन ने कांग्रेस की 'वोट चोरी' अभियान में अपनी भागीदारी से साफ इनकार किया है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने उनकी स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज के प्रमोशनल वीडियो का एक क्लिप का इस्तेमाल किया है. वो भी बिना उनकी अनुमति के, जो कि सरासर गलत है.

दरअसल, कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर बीते दिन 'वोट चोरी' से रिलेटेड एक जागरुकता फैलाने वाला वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें केके मेनन का किरदार हिम्मत सिंह, जो स्पेशल ऑप्स में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, का यूज किया गया. वीडियो में केके लोगों से इस अभियान में जुड़ने की बात कहते दिख रहे थे. लेकिन एक्टर तक ये वीडियो पहुंचा तो उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया. उन्होंने कमेंट में साफ किया कि ये वीडियो उनके शो के प्रमोशन का है और इसे राजनीतिक प्रचार के लिए सोचा भी नहीं गया था.

एक्टर ने किया खंडन

केके मेनन ने लिखा, "कृपया ये नोट कर लें कि मैंने इस विज्ञापन में अभिनय नहीं किया है. मेरी स्पेशल ऑप्स प्रमोशनल क्लिप को बिना अनुमति के एडिट करके इस्तेमाल किया गया है." एक्टर के इस खंडन पर यूजर्स की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कोई इसे बड़ी बात न बताते हुए इग्नोर करने की बात कह रहा है तो वहीं किसी का कहना है कि एक पार्टी ही कैसे बिना किसी एक्टर की परमिशन के वीडियो का इस्तेमाल कर सकती है.

बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी, चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाकर इस 'वोट चोरी' अभियान को तेज कर रही है. पार्टी ने एक वेबसाइट भी शुरू की है जहां लोग चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं. और डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक कराने की मांग कर सकते हैं.

