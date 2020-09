KBC: अमिताभ बच्चन को उनके कंप्यूटर स्क्रीन में क्या नजर आता है? जानिए सारी डिटेल

जी हाँ हुज़ूर मैं काम करता हूँ, मैं तरह तरह के काम करता हूँ , मैं क़िस्म क़िस्म के काम करता हूँ कुछ काम किए थे मैंने मस्ती में कुछ किए प्रात- रात ज़बरदस्ती में ये kbc की लत लगी है, लोगों को संतुष्ट करूँ बस यही अपेक्षा Sony को शुरुआत हुई है, अभी तो दिन कुछ बाक़ी हैं स्नेह आदर प्यार मिले, तो हम आभारी हैं - ab हम अपना काम करें, तुम अपना काम करो🙏🙏 (Aadaraniya kavivar Bhavani Prasad Mishra se prabhavit )

