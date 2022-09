Kartik Aaryan होंगे 'आशिकी 3' के हीरो, पहली फिल्म के आइकॉनिक गाने के साथ अनाउंस किया प्रोजेक्ट

'भूल भुलैया 2' स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) को लोगों ने अधिकतर रोमांटिक-कॉमेडी वाले किरदारों में देखा है. लेकिन अब अपनी नई फिल्म में कार्तिक एक हार्ड कोर रोमांटिक हीरो बनने जा रहे हैं. दिल छू जाने वाली लव स्टोरीज के लिए पॉपुलर 'आशिकी' फ्रैंचाइजी की तीसरी इन्सटॉलमेंट बनने जा रही है और इसके हीरो कार्तिक आर्यन होंगे.

ये कोई अधपकी खबर नहीं है, बल्कि कार्तिक ने खुद सोशल मीडिया पर 'आशिकी 3' (Aashiqui 3) की अनाउंसमेंट शेयर की है. कार्तिक ने ट्विटर पर एक छोटी सी क्लिप शेयर की जिसमें 'आशिकी 3' टाइटल लिखा हुआ है. इसके बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह की आवाज में 'अब तेरे बिन जी लेंगे हम' गाना बज रहा है. और ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है कि ये गाना सबसे पहली 'आशिकी' (Aashiqui) फिल्म से है जो 1990 में रिलीज हुई थी.

पहली बार अनुराग बसु के साथ काम करेंगे कार्तिक

राहुल रॉय और अनु अग्रवाल स्टारर ये लव स्टोरी बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है और इसमें कुमार सानू का गाया 'अब तेरे बिन जी लेंगे हम' गाना बहुत बड़ा चार्टबस्टर था. कार्तिक की 'आशिकी 3' वाली अनाउंसमेंट में गौर करने वाली एक बात ये भी है कि इसका '3' आग के एनीमेशन के साथ लिखा हुआ है. वीडियो के साथ फिल्म अनाउंस करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, 'अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम... आशिकी 3. ये बहुत दिल दहला देने वाली होगी!! बसु दा (अनुराग बसु) के साथ मेरी पहली फिल्म.'

Ab Tere Bin Ji Lenge Hum

Zeher Zindagi Ka Pi Lenge Hum 🎶 #Aashiqui3 ❤️

This one is going to be

heart-wrenching !!

My First with Basu Da 🤗@basuanurag @ipritamofficial #BhushanKumar #MukeshBhatt @TSeries @VisheshFilms @visheshb7@sakshib8#KrishanKumar #ShivChanana pic.twitter.com/kSGK8YdksP