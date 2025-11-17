कार्तिक आर्यन के घर बजेगी शहनाई, बहन की होने वाली है शादी! निभाएंगे बड़े भाई जिम्मेदारी

एक जबरदस्त गुडन्यूज सुनने को मिली है. बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के घर शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली है. खबर है कि उनकी बहन डॉक्टर कृतिका तिवारी की शादी होने वाली है. इसको लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं. परिवार के इस बड़े और खास मौके ने आर्यन हाउस में खुशियों का माहौल बना दिया है.

और पढ़ें

कब होगी शादी?

पिंकविला की रिपोर्ट कहती है कि अपनी प्यारी बहन के बेहद करीब माने जाने वाले कार्तिक शादी की हर तैयारी में खुद शामिल हो रहे हैं. कृतिका की शादी इसी साल दिसंबर के महीने में होगी. शादी की सभी रस्में उनके होम टाउन ग्वालियर में ही की जाएंगी. हालांकि अभी तक शादी की सही तारीख का पता नहीं चला है लेकिन माना जा रहा है कि रस्में दिसंबर के पहले ही हफ्ते में शुरू हो जाएंगी.

'परिवार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. कार्तिक अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और इस खुशखबरी से बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने अगले महीने का अपना कामकाजी शेड्यूल भी ध्यान से इस तरह प्लान किया है कि वो इस खास मौके पर परिवार के साथ पूरी तरह मौजूद रह सकें और साथ ही उनका काम भी प्रभावित न हो.'

Advertisement

बहन संग है गहरा बॉन्ड

कार्तिक कई बार बता चुके हैं कि उनकी बहन कृतिका उनके लिए सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड भी हैं. शादी का ये वक्त कार्तिक के लिए और भी खास होगा क्योंकि व्यस्त शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक लेकर वो पूरी तरह फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे.

हाल ही में कार्तिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी बहन की खुशी उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, और वो हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं.

क्या करता है कार्तिक का परिवार

कार्तिक एक मेडिकल बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं. उनके पिता मनीष तिवारी- बाल रोग विशेषज्ञ यानी पेडियाट्रिशियन हैं. मां माला तिवारी- गायनोकॉलॉजिस्ट (महिला रोग विशेषज्ञ) हैं. वहीं बहन कृतिका 'किट्टू' तिवारी भी डॉक्टर हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. वहीं कार्तिक के पेट डॉग कटोरी आर्यन भी उनके परिवार का ही हिस्सा माने जाते हैं, उनका खुद का इंस्टाग्राम पेज भी है जिसपर 159k फॉलोअर्स हैं.

फैंस को इंतजार कार्तिक के लुक्स का

कार्तिक आर्यन अपने हर लुक से फैंस का दिल जीत लेते हैं, अब उम्मीद की जा रही है कि बहन की शादी में उनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स की झलक सोशल मीडिया पर खूब वायरल होंगी. फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कार्तिक शादी में किस अवतार में नजर आएंगे.

---- समाप्त ----