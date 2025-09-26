scorecardresearch
 

बड़े पर्दे पर फिर दिखेगा कार्तिक आर्यन-लव रंजन की जोड़ी का कमाल? ऐसी है चर्चा

कार्तिक आर्यन लगभग 7 सालों के बाद डायरेक्टर लव रंजन के साथ कोलैब करने वाले हैं. लव रंजन वही हैं जिन्होंने कार्तिक को इंडस्ट्री में साल 2011 में बड़ा ब्रेक दिया था.

लव रंजन संग वापस कोलैब करेंगे कार्तिक आर्यन (Photo: Instagram @kartikaaryan, IMDb)
साल 2011 में 'प्यार का पंचनामा' फिल्म से इंडस्ट्री में आने वाले कार्तिक आर्यन आज के समय में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. कार्तिक की आखिरी फिल्म 'भूल भुलैया 3' सुपरहिट साबित हुई थी. अब एक्टर बहुत जल्द लव रंजन के साथ भी कोलैब करने वाले हैं.

कब साथ आएंगे कार्तिक आर्यन-लव रंजन?

कार्तिक आर्यन और लव रंजन एक हिट डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी हैं. दोनों ने अभी तक जितनी फिल्में साथ की हैं, वो सभी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हुईं. उनकी 'प्यार का पंचनामा', 'आकाशवाणी', 'प्यार का पंचनामा 2' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी फिल्मों को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला. कार्तिक को भी 'प्यार का पंचनामा' फिल्म से लंबे मोनोलॉग बोलने वाला एक्टर कहा गया. 

अब एकसाथ इतनी हिट फिल्में देने वाले कार्तिक और लव रंजन करीब 7 सालों बाद दोबारा साथ आ रहे हैं. पिंकविला के सूत्रों के मुताबिक, दोनों अपने पांचवे प्रोजेक्ट के लिए कोलैब कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानी जाए तो लव रंजन और कार्तिक काफी वक्त से एक कोलैब को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे. अब फाइनली एक ऐसी स्क्रिप्ट मिल ही गई है जो इस जोड़ी को दोबारा साथ लेकर आएगी. फिल्म 2026 में शुरू होगी, अभी इसके प्री-प्रोडक्शन पर काम जारी है.

कैसा होगा लव रंजन की फिल्म में कार्तिक का रोल?

सूत्रों ने आगे बताया है कि लव रंजन कार्तिक आर्यन को उसी रोल में पेश करने वाले हैं जिसमें उन्हें ऑडियंस देखना चाहती है. ये फिल्म भी लव रंजन की पिछली फिल्मों की तरह एंटरटेनमेंट, मजेदार गानों और आइकॉनिक ट्विस्ट्स से भरपूर होगी. आखिरी बार जब दोनों डायरेक्टर और एक्टर साथ आए थे, तब ऑडियंस को थिएटर्स में बहुत मजा आया था. उनकी फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट हुई थी.

इस फिल्म के बाद लव रंजन ने एक और फिल्म रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर संग 'तू झूठी, मैं मक्कार' बनाई थी. जिसमें कार्तिक का भी कैमियो था. एक्टर ने थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन फिल्म में एक दमदार रोल प्ले किया था. उनकी कॉमिक टाइमिंग की तारीफ भी हुई थी. अब कार्तिक, लव रंजन संग दोबारा आ रहे हैं. ये खबर उनके फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा करने का काम जरूर करेगी. 

बात करें कार्तिक आर्यन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 2025 के दिन अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' लेकर आ रहे हैं जिसमें वो अनन्या पांडे संग रोमांस करते दिखेंगे. इसके बाद एक्टर अनुराग बसु की रोमांटिक-म्यूजिकल फिल्म में दिखेंगे जिसमें उनके साथ श्रीलीला होंगी.

---- समाप्त ----
