scorecardresearch
 

Feedback

कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा लग्जरी ऑफिस, करोड़ों में है कीमत

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में है. वहीं इस बीच एक्टर ने मुंबई में अपना नया लग्जरी ऑफिस खरीदा है. जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है.

Advertisement
X
कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा ऑफिस (Photo: X/@TheAaryanKartik)
कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा ऑफिस (Photo: X/@TheAaryanKartik)

फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर है. हाल ही में एक्टर ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपना ऑफिस खरीदा है. इस दौरान उनके माता-पिता माला और मनीष भी मौजूद थे. इस ऑफिस की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है. 

बता दें कि कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म  'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में लग्जरी ऑफिस स्पेस खरीदा है. जिसकी कीमत होश उड़ाने वाली है.

कितने रुपयों में खरीदा ऑफिस?
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स Square Yards रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक के ऑफिस की यह डील सितंबर 2025 में हुई है. इस ऑफिस का नाम 'सिग्नेचर बाय लोटस' है. इसमें लगभग 1,905 स्क्वायर फीट (कारपेट एरिया) और 2,095 स्क्वायर फीट (बिल्ट-अप एरिया) है. इसके अलावा तीन कार पार्किग की सुविधा मिली है. इसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई जा रही है. जिसमें 78 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी और 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

कार्तिक ने 2011 में की थी बॉलीवुड में एंट्री
कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा 13 करोड़ का शानदार ऑफिस 
Kartik_Aryan
All Black Look में हैंडसम नज़र आए Kartik Aryan 
Tanya Mittal Bigg Boss house
Exclusive: 'मैं टीवी पर रोना चाहती हूं...' बिग बॉस शो को लेकर बोलीं तान्या मित्तल 
workout tips
Celebrity Trainers ने बताया Gym का सही तरीका और time 
Sunny Deol, Kartik Aaryan, Kritika Tiwari
लाइमलाइट से दूर रहते हैं इंडस्ट्री के इन सितारों के भाई-बहन, जीते हैं बिंदास लाइफ  

कार्तिक आर्यन का वर्क फ्रंट
बता दें कि कार्तिक आर्यन इस समय इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं. एक्टर ने साल 2011 में 'प्यार का पंचनामा' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'प्यार का पंचनामा 2', 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'लुका छुपी', 'पति, पत्नी और वो', 'भूल भुलैया 2', 'सत्यप्रेम की कथा' और 'चंदू चैंपियन' जैसी फिल्मों में काम किया. 'भूल भुलैया 3'  उनकी सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक है.

Advertisement

कब रिलीज होगी उनकी अगली फिल्म?
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की शूटिंग जारी हैं.  इस फिल्म को करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलाव वो अनुराग बासु की अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर भी जुटे हुए हैं. जिसमें सभी को बेसब्री से इंतजार है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement