मशहूर एक्ट्रेस ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग, बयां किया दर्द, बोली- पैर खो सकती थी

2 दिन पहले 'रागिनी MMS रिटर्न' फेम एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई. एक्ट्रेस मुंबई में एक बड़े हादसे का शिकार हो गईं. करिश्मा चलती ट्रेन से कूद गई थीं, जिससे उन्हें भयंकर चोट आई. एक्ट्रेस ने दर्दनाक हादसे का दर्द बयां किया.

चलती ट्रेन से क्यों कूदी थीं करिश्मा?

करिश्मा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर हादसे की जानकारी दी थी. एक्ट्रेस मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जा रही थीं. उन्होंने चलती ट्रेन से कूदने का साहस दिखाया. टाइम्स ऑफ इंडिया संग बातचीत में उन्होंने इस घटना पर बात करते हुए बताया कि मैं ट्रेन के अंदर शूट करना चाहती थी.

'ट्रेन में चढ़ते समय मैंने देखा कि मेरे दोस्त काफी धीमे चल रहे थे. वो मेरे साथ ट्रेन में नहीं आ सके. मैं पैनिक हो गई और डर की वजह से ट्रेन से कूद गई. मैं प्लेटफॉर्म पर गिर गई. मेरे सिर पर और पीठ पर चोट लगी. इसके बाद बस मुझे इतना याद है कि पुलिस आई और वहां मुझे जरूरत की चीजें मुहैया कराई गईं. इसके बाद सब हॉस्पिटल लेकर गए.'

बड़ा हो सकता था हादसा?

एक्ट्रेस ने कहा कि ये घटना और भी बुरी हो सकती थी. मेरे दोस्त ने मुझे बाद में बताया कि मुझे कुछ भी हो सकता था. मैं चलती हुई ट्रेन के बेहद करीब गिरी थी. मैं ट्रेन से महज चंद इंच की दूरी पर थी. घटना में मैं अपने पैर खो सकती थी. या इससे भी बुरा हो सकता था. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो जल्दी रो देते हैं. लेकिन उस दिन मैं अपनी मां से बात करते हुए रो पड़ी. वो पटना से तुरंत मुंबई के लिए रवाना हुईं.



'मैं अगले दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी. लेकिन फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्योंकि दर्द बढ़ता ही जा रहा था. और मैं अपनी कही हुई बातें भूल रही थी. मैंने आज तक ऐसा दर्द नहीं झेला है. ये बहुत डरावना है. मैंने डर की वजह से ये किया है, लेकिन कुछ लोग फन के लिए करते हैं. प्लीज ऐसा ना करें.'

'मैं अब नए ट्रैवलर्स से यही कहूंगी कि चलती हुई ट्रेन से ना कूदें और ना ही पैनिक हों.'

