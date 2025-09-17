scorecardresearch
 

फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे आर्यन खान, करण जौहर हुए इमोशनल, बोले- पिक्चर अभी बाकी है

आर्यन खान 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज से डेब्यू कर रहे हैं. इससे कई लोगों को उम्मीदें हैं. खासकर शाहरुख खान को. 17 सितंबर को सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग है, इससे पहले करण जौहर ने आर्यन के लिए कुछ लिखा है...

करण जौहर ने आर्यन खान के लिए लिखी स्पेशल पोस्ट (Photo: Instagram @karanjohar)
शाहरुख खान और गौरी खान के लाडले आर्यन खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज 18 सितंबर को रिलीज हो रही है. ट्रेंड के मुताबिक, सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग रिलीज से एक दिन पहले रखी जाती है. आर्यन ने भी रखी है. इसमें पूरा खान परिवार, आर्यन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचेगा. फैन्स भी आर्यन की फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि पिछले दो सालों से वो काफी मेहनत इसपर कर रहे हैं. 

कुछ दिनों पहले सीरीज का ट्रेलर आया था. जो काफी प्रॉमिसिंग लगा था. फैन्स के बीच इस सीरिज की चर्चा भी हुई थी. आर्यन अपने काम से निराश नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है. डायरेक्शन तो आर्यन ने किया ही है, साथ ही इसमें उन्होंने खुद की आवाज भी दी है. करण जौहर ने आर्यन का बांहें फैलाकर फिल्म इंडस्ट्री में स्वागत किया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

करण की पोस्ट वायरल
करण ने पोस्ट में लिखा है कि बेटा, तुम चमको. आज की रात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होने वाली है, जब तुम्हारे सारे दोस्त, परिवार के लोग और पूरी इंडस्ट्री फिल्मों में तुम्हारा स्वागत करेगी वो भी बांहें फैलाकर (तुम्हारे पिता ने इसे नेशनल जेश्चर जो बनाया है). तुम उस राह पर चले हो, जिसके लिए कई लोगों ने ये सोचा था कि तुम ये नहीं कर पाओगे. तुम कैमरे के पीछे रहे, स्टोरी टेलर बने और खुद सबकुछ किया. 

Advertisement

मैंने तुम्हारा काम देखा है जो तुमने बिना रुके और थके किया है. दो साल तुमने इस प्रोजेक्ट पर पैशनेटली काम किया है. एक दिन भी ऐसा नहीं गया, जब तुमने अपने काम को सीरियसली न लिया हो. तुम्हारा एक स्टाइल है स्टोरीटेलिंग का और मैं उसे देखने के लिए बेकरार हो रहा हूं. 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूं. मुझे तुमपर गर्व है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. तुम्हारा शुक्रिया, मुझे इसमें काम देने के लिए क्योंकि सीक्रेटली मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बेचैन हो रहा था. सीरीज तो बन गई बेटा, पिक्चर अभी बाकी है.  

बता दें कि आर्यन खान की ये डेब्यू सीरीज है जिसके लिए वो बहुत खुश हैं. नर्वस भी हैं, क्योंकि काफी उम्मीदें उन्होंने इस सीरीज से लगाई हुई हैं. फैन्स का रिएक्शन इसपर आना बाकी है. देखना दिलचस्प होने वाला है.

---- समाप्त ----
