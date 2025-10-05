scorecardresearch
 

फिल्ममेकर्स खुद की फिल्म की खरीदते हैं टिकट्स, बरसे करण जौहर, बोले- ये गलत है

हिंदी सिनेमा में रिपोर्ट्स आती रही हैं कि कई फिल्ममेकर्स खुद ही अपनी फिल्म की टिकट खरीदकर ये दिखाते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर उसने कितना कमाल किया है, लेकिन करण जौहर ने उन सभी की पोल खोल दी है.

फिल्ममेकर्स पर बरसे करण जौहर (Photo: Instagram @karanjohar)
बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर अक्सर ही कॉरपोरेट बुकिंग्स को लेकर अपनी राय रखते नजर आए हैं. बॉक्स ऑफिस पर अगर किसी फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके पीछे फैन्स का प्यार नहीं, बल्कि फिल्ममेकर्स का खुद की ही फिल्म की टिकट्स खरीदने का बिजनेस छिपा है. हालांकि, जो लोग ऐसा करते हैं, वो उनकी इच्छा होती है. लेकिन करण जौहर को एक बात ये समझ नहीं आती कि आखिर फिल्म अच्छी है या नहीं, ये तय करने का मौका सिर्फ ऑडियन्स को ही क्यों नहीं मिलता है.

फिल्म की रेप्यूटेशन को लेकर बोले करण जौहर
करण जौहर ने Komal Nahta के लेटेस्ट पॉडकास्ट में कहा- हर कोई वो करता है जो उसको करना होता है. अगर मैं तय करूं कि मुझे खुद को 1 करोड़ देने हैं तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, पार्टी करूंगा और एक करोड़ कमा लूंगा. क्या मैं पागल हूं या फिर मैं समझदार हूं? मैं ये बात आप पर छोड़ता हूं, आप मेरे लिए तय करें. 

अगर आप ये काम खुद के लिए कर रहे हैं और आपको ये करके खुशी मिल रही है तो करिए. आप खुद पर पैसे इनवेस्ट कर रहे हैं. तो कोई आपको क्यों ही जज करेगा ये देखकर कि आप खुद का पैसा खुद पर ही इनवेस्ट कर रहे हैं. आप कुश हैं और अपनी ही फिल्म की कमाई के बारे में आप सोशल मीडिया पर डालकर अगर खुश हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है. 

पर हां, इन चीजों को करने से इंडस्ट्री की इमेज डाउन होती है. इसपर करण ने कहा- आप जो भी बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और कमाई देखते हैं वो ये इंडस्ट्री के लोग ही खराब कर रहे हैं. ऑडियन्स को किस चीज की परवाह है? ऑडियन्स को सिर्फ ये चाहिए कि फिल्म अच्छी है या नहीं. 

अगर आप खुद की फिल्म के टिकट्स खरीद भी रहे हो तो इससे फिल्म को अच्छा स्टार्ट शायद मिल सकता है. कई एजेंसीज ऐसी हैं जिन्हें आप पैसा दे सकते हैं और वो आपके लिए टिकट्स खरीदती है. मुझे नहीं पता कि ये सब आखिर हो भी क्या रहा है, लेकिन मैं इसे सेल्फ बुकिंग नाम दूंगा. 

