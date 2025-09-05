पूरी तैयारी के बाद भी करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट 'तख्त' का रुका काम, बोले- नसीब होता है...

तेजा सज्जा और मांचू मनोज अपनी अपकमिंग फिल्म 'मिराई' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म का प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है. हाल ही में करण जौहर, अपूर्व मेहता, डायरेक्टर कार्तिक गट्टमनेनी, प्रोड्यूसर टी जी विश्व प्रसाद और एक्टर तेजा सज्जा मुंबई में अपनी फिल्म 'मिराई' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. जहां करण जौहर ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'तख्त' को लेकर बात की है.

दरअसल इस इवेंट के दौरान करण जौहर से पूछा गया कि क्या वो ऐतिहासिक फिल्म बनाना चाहेंगे? इसके जवाब में करण जौहर ने याद दिलाया कि वह रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, विक्की कौशल, जान्हवी कपूर, भूमि पेडनेकर और अनिल कपूर स्टारर 'तख़्त' बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे.

तख्त को लेकर करण जौहर का क्या प्लान?

करण जौहर ने कहा, 'मैं एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने की तैयारी में था. कोरोना महामारी सहित कई परिस्थितियों के कारण, उस फिल्म पर काम रुक गया. मैंने उस फिल्म पर ढाई साल तक रिसर्च की थी. सुमित रॉय ने इसकी कहानी लिखी थी. उस समय मैं इसे नहीं बना पाया, यह बहुत दुखद था. इसलिए, मैंने इसमें हाथ आजमाया.'

करण ने आगे कहा, 'मुझे लगता है हर फिल्म का एक वक्त होता है. नसीब की भी बात होती है, कि आप कब वो कहानी कह पाएंगे. मैं अभी बहुत छोटा हूं (हंसते हुए) लेकिन शायद मेरे करियर में एक ऐसी कोई फिल्म जरूर आएगी.' करण ने आगे कहा, 'हालांकि, मेरा विश्वास है कि इतनी बड़ी कहानी कहने की तकनीक और जुनून कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं कर पाऊंगा. जब मैं कार्तिक गट्टमनेनी जैसे फिल्मकारों को ये कहानियां कहते देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं एक फिल्मकार से ज्यादा एक छात्र हूं. इसलिए, जब मैं बाहुबली जैसी शानदार फिल्में देखता हूं और जब मैं मिराई का जुनून और विश्वास देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसके काबिल हूं भी या नहीं. अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना हमेशा बेहतर होता है और यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि वे आपकी ताकत हैं.'

Advertisement

क्या थी फिल्म तख्त की कहानी?

बता दें कि फिल्म तख्त एक ऐतिहासिक ड्रामा है. जो मुगलिया सत्ता पर आधारित है. जिसमें दो भाईयों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सत्ता के लिए किस तरह की जंग होती है, फिल्म में ये ही दिखाया जाना था. करण जौहर ने जब इस फिल्म का छोटा टीजर भी जारी किया था. जिसमें रणवीर जिसमें रणवीर सिंह की आवाज थी और भव्य तख्त को दिखाया गया था.

---- समाप्त ----