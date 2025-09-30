करण जौहर से हुई गलती, लाइव वीडियो में अनाउंस की यूट्यूबर संग अगली फिल्म, फिर हुआ पछतावा

बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर यूं तो अभी कई एक्टर्स को लॉन्च कर चुके हैं जो आगे जाकर स्टार भी बने हैं. अब वो जल्द एक ऐसे यूट्यूबर को फिल्मों में लॉन्च करने वाले हैं जो पहले से ही सोशल मीडिया स्टार है. यूट्यूबर भुवन बाम, करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली अगली फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे.
करण जौहर ने 'गलती' से किया भुवन की फिल्म का ऐलान?
वैसे तो ये खबर पिछले काफी समय से चली आ रही थी, लेकिन इसपर अभी तक कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी थी. लेकिन अब फाइनली करण जौहर ने गलती से ही सही, मगर ऐलान कर दिया है कि भुवन उनकी प्रोडक्शन में बनी फिल्म में नजर आने वाले हैं. दरअसल, करण कॉमेडियन जर्ना गर्ग के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव थे. इस दौरान प्रोड्यूसर भुवन के काम की तारीफ कर रहे थे. तभी उनके मुंह से निकल पड़ा कि वो अब उनकी फिल्म में बतौर लीड एक्टर काम करने वाले हैं.
करण को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो बोल पड़े, 'नहीं मुझे ये पब्लिकली नहीं कहना था. मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. ये असलियत में एक बड़ा राज था और हमारी तरफ से यह एक बड़ा खुलासा था. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी.'
करण से आगे जब फिल्म का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'अब मैं नहीं बता सकता. भुवन, मुझे माफ कर देना. मुझे नहीं पता कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया. मेरी मार्केटिंग टीम ऑफिस में बैठी परेशान हो गई है. मैं बिना किसी वजह के इस लाइव पर धर्मा के राज बता रहा हूं.'
क्या है भुवन बाम की धर्मा फिल्म, कौन होगी एक्ट्रेस?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भुवन बाम एक्ट्रेस वामिका गब्बी संग एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसे 'गुंजन सक्सेना' बनाने वाले शरण शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं. करण जौहर इस फिल्म की अनाउंसमेंट एक खास तरीके से करने वाले थे. लेकिन अब चूंकि इसकी अनाउंसमेंट गलती से हो चुकी है, तो उम्मीद है कि मेकर्स इससे जुड़ा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो जल्द रिलीज करेंगे.
बता दें कि भुवन बाम अपने यूट्यूब चैनल 'बीबी की वाइन्स' के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो 20 से भी ज्यादा किरदार खुद निभाते हैं. यूट्यूब के अलावा भुवन 'ताजा खबर' नाम की वेब सीरीज के लिए भी फेमस हैं. इन प्रोजेक्ट्स के अलावा, यूट्यूबर 'द रिवोल्यूशनरीज' नाम की एक और वेब सीरीज में नजर आएंगे, जो उम्मीद है अगले साल यानी 2026 में रिलीज होगी.