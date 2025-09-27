कपिल शर्मा को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बंगाल से पकड़ा

मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दिलीप चौधरी नाम से हुई है. पुलिस के मुताबिक, दिलीप चौधरी ने कपिल शर्मा को मेल भेजकर 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. इतना ही नहीं, उसने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ बताया था.

बता दें कि मुंबई पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या आरोपी, गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गडरा गैंग से सच में जुड़ा हुआ है या नहीं. गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ जारी है.

दो बार कैफे पर हुई फायरिंग

बता दें कि बीते कुछ दिनों से कपिल शर्मा के दिन बेहद मुश्किल भरे गुजरे हैं. उनके कनाडा स्थित कैफे पर दो बार फायरिंग की घटना सामने आ चुकी है. इसके अलावा कॉमेडियन को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खुलेआम धमकी मिल चुकी है.

कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे पर पहली बार हुई फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी. वहीं दूसरी बार जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. अब इन धमकियों और हमलों ने कॉमेडियन की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी. जिसके चलते मुंबई पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है.



मांगी थी 1 करोड़ रुपये की फिरौती

वहीं हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा से खुद को बिश्नोई गैंग का मेंबर बताकर 1 करोड़ रुपये की मांगी गई थी. ये फिरौती बकायदा मेल कर मांगी गई थी. पुलिस ने इसी मामले में बंगाल से आरोपी दिलीप चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है

---- समाप्त ----