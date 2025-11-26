'कैप्स कैफे' में फायरिंग पर बोले कपिल शर्मा- जितनी बार गोली चली, उतनी बड़ी ओपनिंग लगी

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की पहली झलक ने फैंस को लोटपोट कर दिया है. कपिल पर मनजोत सिंह का किरदार काफी जंच रहा है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे अनुकल्प गोस्वामी ने बनाया है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कपिल ने उनके कनाडा स्थित उनके कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग पर बात की.

फायरिंग पर क्या बोले कपिल?

कॉमेडियन ने कहा- ये हादसा कनाडा के वैंकूवर में हुआ. मेरे ख्याल से वहां पर 3 बार फायरिंग हुई. मुझे लगता है वहां पुलिस के पास शायद उतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाएं. उसके बाद हमारा केस हुआ, ये फेडरल में चला गया. कनाडा की पार्लियामेंट में इस केस पर चर्चा हुई. ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की कहानी हम नहीं समझ पाते हैं. बाकी मैं मुंबई में और अपने देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता हूं. हमारे कैफे में जितनी बार गोली चली, उतनी बार और बड़ी ओपनिंग लगी.

कपिल के कैफे पर 3 बार हुई फायरिंग

कपिल के 'कैप्स कैफे' में इस साल 10 जुलाई को पहली बार फायरिंग हुई थी. फिर 7 अगस्त को ये इंसीडेंट दोबारा हुआ. इस फायरिंग की वजह से कैफे की खिड़कियों के कांच टूटे थे. कुछ दिनों के लिए कैफे को बंद किया गया था. अक्टूबर में कैप्स कैफे में तीसरी बार फायरिंग की गई थी. कैफे पर 9-10 गोलियां चलाई गई थीं. जिसमें कांच टूटे और दीवारों पर बुलेट होल्स हुए. कॉमेडियन के कैफे पर हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुई जिसमें कहा गया कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं. पोस्ट में लॉरेंस का भी जिक्र था. पोस्ट में कपिल को वॉर्निंग देते हुए कहा गया था कि जिनसे उनका झगड़ा है कॉमेडियन उनसे दूर रहें. वरना तो गोली कहीं से भी आ सकती है.

इससे पहले 10 जुलाई को हुई फायरिंग की जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के ऑपरेटिव हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी. उनका कहना था कपिल ने अपने शो में निहंग सिखों पर 'मजाकिया' कमेंट किया था. कपिल का ये कैफे इसी साल 7 जुलाई को ओपन हुआ था.

