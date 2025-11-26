scorecardresearch
 

Feedback

'कैप्स कैफे' में फायरिंग पर बोले कपिल शर्मा- जितनी बार गोली चली, उतनी बड़ी ओपनिंग लगी

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपने कनाडा स्थित कैफे पर हुई फायरिंग पर रिएक्ट किया है. मालूम हो, कपिल के कैप्स कैफे पर तीन बार फायरिंग हुई है. इसे इसी साल ओपन किया गया था. कपिल का कहना है वो अपन देश में सुरक्षित फील करते हैं.

Advertisement
X
कनाडा वाले कैफे पर हुई फायरिंग पर क्या बोले कपिल? (Photo: Instagram @kapilsharma)
कनाडा वाले कैफे पर हुई फायरिंग पर क्या बोले कपिल? (Photo: Instagram @kapilsharma)

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की पहली झलक ने फैंस को लोटपोट कर दिया है. कपिल पर मनजोत सिंह का किरदार काफी जंच रहा है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे अनुकल्प गोस्वामी ने बनाया है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कपिल ने उनके कनाडा स्थित उनके कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग पर बात की.

फायरिंग पर क्या बोले कपिल?

कॉमेडियन ने कहा- ये हादसा कनाडा के वैंकूवर में हुआ. मेरे ख्याल से वहां पर 3 बार फायरिंग हुई. मुझे लगता है वहां पुलिस के पास शायद उतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाएं. उसके बाद हमारा केस हुआ, ये फेडरल में चला गया. कनाडा की पार्लियामेंट में इस केस पर चर्चा हुई. ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की कहानी हम नहीं समझ पाते हैं. बाकी मैं मुंबई में और अपने देश में कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता हूं. हमारे कैफे में जितनी बार गोली चली, उतनी बार और बड़ी ओपनिंग लगी.

सम्बंधित ख़बरें

Kis kisko pyaar karu 2 trailer
किस किसको प्यार करूं 2 ट्रेलर: कपिल शर्मा को धर्म बदलकर भी नहीं मिला प्यार, मिली 3 बीवियां! 
phurr song teaser kapil sharma and honey singh
कपिल शर्मा-हनी सिंह को देख हसीनाएं हुईं 'फुर्र', नए गाने का टीजर आउट  
Kapil Sharma and Sunil Grover travel together after in-flight fight.
डिप्रेशन से जूझ रहे थे सुनील ग्रोवर, नहीं मिल रहा था काम, कपिल ने दिया बड़ा चांस 
Lawrence Bishnoi Gang Shootout in Canada
1 महीने में 5 शूटआउट और लॉरेंस गैंग का कहर... कनाडा में अरबपति कारोबारी के कत्ल की Inside Story 
कपिल शर्मा (Photo: Instagram @kapilsharma)
'किस किस को प्यार करूं 2' में कपिल की 'दुल्हन' बनीं ये हीरोइनें, कौन हैं? 

कपिल के कैफे पर 3 बार हुई फायरिंग

कपिल के 'कैप्स कैफे' में इस साल 10 जुलाई को पहली बार फायरिंग हुई थी. फिर 7 अगस्त को ये इंसीडेंट दोबारा हुआ. इस फायरिंग की वजह से कैफे की खिड़कियों के कांच टूटे थे. कुछ दिनों के लिए कैफे को बंद किया गया था. अक्टूबर में कैप्स कैफे में तीसरी बार फायरिंग की गई थी. कैफे पर 9-10 गोलियां चलाई गई थीं. जिसमें कांच टूटे और दीवारों पर बुलेट होल्स हुए. कॉमेडियन के कैफे पर हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुई जिसमें कहा गया कि गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं. पोस्ट में लॉरेंस का भी जिक्र था. पोस्ट में कपिल को वॉर्निंग देते हुए कहा गया था कि जिनसे उनका झगड़ा है कॉमेडियन उनसे दूर रहें. वरना तो गोली कहीं से भी आ सकती है.

Advertisement

इससे पहले 10 जुलाई को हुई फायरिंग की जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के ऑपरेटिव हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी. उनका कहना था कपिल ने अपने शो में निहंग सिखों पर 'मजाकिया' कमेंट किया था. कपिल का ये कैफे इसी साल 7 जुलाई को ओपन हुआ था. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement