पत्नी के सामने कपिल शर्मा ने किया रोमांस, बोले- मुश्किल होता है, होने लगी घबराहट

कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग से आजतक करोड़ों लोगों को हंसाते आए हैं. वो अपने शोज में हीरोइन संग फ्लर्ट भी किया करते हैं, जिसको लेकर कभी-कभी उनकी टांग भी खिंचती है. लेकिन अब वो अपनी नई फिल्म में चार-चार हीरोइन संग रोमांस करते नजर आएंगे. कपिल अपनी हिट फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल लेकर आ गए हैं.

पत्नी के सामने रोमांस करने पर बोले कपिल शर्मा

कपिल शर्मा इन दिनों जगह-जगह जाकर अपनी नई फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. इस बीच वो भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के साथ भी बैठे. उनके साथ फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की पूरी कास्ट भी मौजूद थी. कपिल इस इंटरव्यू में अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ को भी लेकर आए, जिनके सामने कॉमेडियन ने शूटिंग के कई राज खोले.

कपिल शर्मा ने बताया कि वो अपनी पत्नी गिन्नी के सामने रोमांस करने से घबराए थे. गिन्नी ने भी माना कि उन्हें अपने पति को दूसरी औरत संग रोमांस करता देख जलन महसूस हुई. कपिल की पत्नी ने कहा, 'बर्दाश्त नहीं होता, बहुत जलन होती है.' इसपर कॉमेडियन ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, 'पता नहीं प्यार ज्यादा करती है या भरोसा नहीं करती. एक दिन हम भोपाल में शूट कर रहे थे. पूरी फिल्म में हम कॉमेडी और भागदौड़ ही कर रहे हैं.'

'लेकिन एक मेरा रोमांटिक गाना हीरा वरीना के साथ था. वहां बहुत गर्मी थी. गिन्नी सिर्फ उसी दिन आई.' कपिल ने आगे माना कि वो अपनी पत्नी की मौजूदगी में हीरोइन संग रोमांस करने में घबराहट महसूस करते थे. उन्होंने कहा, 'वो होता है ना आपको हीरोइन की आंखों में देखना है, उसके बालों में हाथ फहराने हैं. सामने आपकी बीवी बैठी है जो मॉनीटर में सबकुछ देख रही है. तो मुश्किल होता है. मेरे हाथ कांप रहे थे. मैं हर शॉट के बाद गिन्नी से कहता था कि गर्मी है. लेकिन वो कहती थी कि तुम्हें क्या? तुम एन्जॉय कर रहे हो.'

बता दें कि कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में एक्ट्रेस हीरा वरीना के अलावा आयशा खान, पारुल गुलाटी और त्रधा चौधरी भी शामिल हैं. वहीं मनजोत सिंह, असरानी, अखिलेंद्र मिश्रा जैसे एक्टर्स भी सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है जो 12 दिसंबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी.

