धर्म बदलकर भी कपिल शर्मा को नहीं मिला प्यार, मिली 3 बीवियां, मजेदार है 'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर

कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं. उनकी मच-अवेटेड फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जो कि काफी मजेदार है, और फैंस को खूब पसंद आ रहा है. प्यार पाने की जद्दोजहद के बीच धर्म के तड़के के साथ शादी की कंफ्यूजन वाली कहानी, काफी जोरदार लग रही है.

ट्रेलर पर फिदा फैंस

कपिल शर्मा फिल्म तीन एक्ट्रेसेज संग रोमां करते दिखेंगे. ट्रेलर से साफ है कि वो अपने प्यार को पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हिंदू से मुस्लिम और मुस्लिम से क्रिश्चियन धर्म तक में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका प्यार फिर भी उनसे दूर है. पर इसके बदलाव में उन्हें तीन बीवियां जरूर मिल गई हैं.

फिल्म की झलक काफी इंटरेस्टिंग है, वहीं उनकी कॉमिक टाइमिंग भी. इसे देखने के बाद यूजर्स का भी कहना है कि हो सकता है हमें एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म देखने को मिलेगी. फिल्म में कपिल के साथ आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और हीरा वरिना भी अहम रोल में होंगी. फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है, वहीं अब्बास-मस्तान ने प्रोड्यूस किया है. ये 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

अब्बास-मस्तान ने क्यों नहीं किया डायरेक्ट?

मुंबई में फिल्म के ट्रेलर का ग्रैंड लॉन्च किया गया. इस दौरान फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया. पूछे जाने पर कि अब्बास-मस्तान की जोड़ी ने इस फिल्म को डायरेक्ट क्यों नहीं किया तो वो बोले- पहले से ही इनके पास कहानी थी, हम तो वैसे भी काफी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, तो इनकी ख्वाहिश थी कि अनुकल्प इसे डायरेक्ट करें, तो हम बतौर प्रोड्यूसर फिल्म से जुड़ गए.

कपिल की बॉक्स ऑफिस से क्या हैं उम्मीदें?

इसके बाद जब कपिल से पूछा गया कि इस दौर में जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स गिर रहे हैं, वो अपनी फिल्म ला रहे हैं, उन्हें कितनी उम्मीद है. तो कॉमेडियन बोले- किस किसको प्यार करूं से पहले मुझे नहीं पता था कि बॉक्स ऑफिस क्या है. हम लोग बचपन में भी फिल्में देखते थे तब भी अंदाजा नहीं था. हम लोगों का एक धर्म था कि इनकी फिल्में देखने जाना है. अब लोगों को अंदाजा लग जाता है. हम तो मानते हैं कि आप अपना काम दिल से करो, एंजॉय करो, अगर फिल्म अच्छी होगी तो दर्शक आएंगे ही देखने.

