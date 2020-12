दिलजीत दोसांझ से पंगा लेना कंगना को पड़ा महंगा, पंजाबी इंडस्ट्री ने घेरा

कंगना रनौत इनदिनों नए विवाद में फंसती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्स की वजह से सुर्खियों में हैं. हालांकि वे किसी ना किसी कारण से सुर्खियों में तो रहती ही हैं. आमतौर पर बॉलीवुड को निशाना बनाने वाली कंगना का सामना इस बार पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स से हो रहा है. कंगना ने हाल ही में किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर कुछ ट्वीट्स किए जो पंजाबी इंडस्ट्री के स्टार्स को रास नहीं आए. सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ संग उनकी बहस सोशल मीडिया पर देखने को मिली. इसके बाद हिमांशी खुराना, मिका सिंह और जस्सी ने भी कंगना की क्लास लगाई है.

कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में फार्म बिल का समर्थन किया था. उन्होंने प्रोटेस्ट का हिस्सा रही एक बुजुर्ग महिला पर निशाना साधा था जिसके बाद से ही पंजाबी स्टार्स का गुस्सा कंगना पर फूटता नजर आ रहा है और विवाद आगे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. हिमांशी खुराना ने अपना हालिया ट्ववीट में कंगना के खिलाफ लिखते हुए कहा- पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा कि जब किसानों का प्रेशर सरकार पर बढ़ता है तभी डिस्ट्रेक्शन के लिए कंगना को भेज दिया जाता है ताकि लोग मुख्य जगह से भटक जाएं. ये वो प्यादा है जिसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब लोगों का ध्यान किसी टॉपिक से हटाना हो.

मीका सिंह ने भी लगाई क्लास

सिंगर मिका सिंह भी कंगना के इस रवैये से काफी मायूस नजर आए. उन्होंने बुजुर्ग महिला की तस्वीर शेयर की और ट्वीट करते हुए लिखा- मेरे मन में कंगना रनौत के लिए काफी सम्मान हुआ करता था. यहां तक कि जब उनके ऑफिस में तोड़-फोड़ की गई थी उस समय भी मैंने उनके समर्थन में ट्वीट किया था. अब मैं सोचता हूं कि मैं गलत था. एक महिला होने के नाते उन्हें एक बुजुर्ग महिला को थोड़ा सम्मान देना चाहिए. अगर आपके अंदर जरा भी सभ्यता है तो आपको माफी मांगनी चाहिए. शर्म आनी चाहिए आपको.

I used to have immense respect for @KanganaTeam, I even tweeted in support when her office was demolished. I now think I was wrong, Kangana being a woman you should show the old lady some respect. If you have any ettiquete then apologise. Shame on you.. pic.twitter.com/FqKzE4mLjp