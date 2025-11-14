scorecardresearch
 

सीनियर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का हुआ 98 साल की उम्र में निधन, आमि‍र की फ‍िल्म में दिखीं आख‍िरी बार

बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस कामिनी कौशल हमारे बीच नहीं रहीं. 14 नवंबर के दिन उन्होंने 98 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. कामिनी कौशल आखिरी बार फिल्म 'कबीर सिंह' में नजर आई थीं.

एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन (Photo: Facebook/Timeless Indian Melodies)
बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है, क्योंकि‍ ह‍िंंदी सिनेमा ने एक दिग्गज कलाकार खो दिया है. एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 14 नवंबर के दिन निधन हो गया. उन्होंने 98 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. इस मौके पर उनके परिवार ने प्राइवेसी की मांग की है.

कौन थीं कामिनी कौशल?

कामिनी कौशल को बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा जा चुका था. वो 40s के दशक से लेकर 2019 तक, यानी करीब 70 सालों तक एक्टिंग की दुनिया में काम कर चुकी थीं. साथ ही टेलीविजन की दुनिया में भी उनका काफी बड़ा नाम रहा. कामिनी कौशल ने इंडस्ट्री में धांसू शुरुआत की थी. 

उनकी फिल्म 'नीचा नागर', जो 1946 में रिलीज हुई थी, उसने इंडिया के साथ वर्ल्डवाइड भी धूम मचाई थी. कान्स फिल्म फेस्टिवल में एक अवॉर्ड भी अपने नाम किया था. ऐसा करने वाली ये भारत की तरफ से पहली फिल्म भी थी, जिसमें कामिनी कौशल के काम की खूब सराहना हुई. कामिनी कौशल ने कई बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड्स भी अपने नाम किए. 

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा में आता है नाम

ऐसा कहा जाता है कि वो लेट 1940s में बॉलीवुड की सबसे हाई-पेड एक्ट्रेस में से एक थीं. उन्हें अपने योदगान के लिए साल 2015 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी मिल चुका है. कामिनी कौशल को यंग जनरेशन ने शाहरुख की 'चेन्नई एक्सप्रेस' और शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' में देखा हुआ है. आखिरी बार, वो आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आई थीं.

बता दें कि कामिनी कौशल का असली नाम उमा कश्यप था. वो 1927 में आज के समय के लाहौर, पाकिस्तान में जन्मी थीं. कामिनी कौशल की शादी साल 1948 में बी.एस.सूद से हुई थी, जिनके साथ उनके पांच बच्चे हैं. एक्ट्रेस की शादी की कहानी भी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' जैसी है. उनके पति की शादी सबसे पहले एक्ट्रेस की बहन संग हुई थी. लेकिन बहन एक एक्सीडेंट में चल बसीं और अपनी दो बेटियों को छोड़ गईं. इसलिए कामिनी को बी.एस.सूद संग घर बसाना पड़ा था.

