सनी देओल संग लिपलॉक करने से झिझकीं जूही चावला, कर दिया था इनकार, जब कहा- मेरे कॉन्ट्रेक्ट में...

जूही चावला और सनी देओल ने डर के अलावा लुटेरे (1993) फिल्म में भी साथ काम किया है. आमिर खान के अलावा जूही की जोड़ी को सनी के साथ भी पसंद किया जाता था. लुटेरे में सनी और जूही का लिपलॉक सीन था जिसे करने से पहले तो एक्ट्रेस हिचक रही थीं. लेकिन फिर जब बहाने बनाने के बाद उन्होंने इसे किया तो मेकर्स के लिए ये एक मजेदार किस्सा बन गया.

शर्ट पहनकर सनी संग रोमांटिक हुई थीं जूही

इस बारे में प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने बात की और बताया कि कैसे उस किसिंग सीन पर जूही की बातें सुनकर तब अजीब लगा था लेकिन आज हंसी आती है.

सुनील ने बताया, “मैं लूटेरे को जूही चावला के करियर की कम आंकी गई लेकिन बहुत अहम फिल्म मानता हूं. मैंने उनकी लॉन्च फिल्म सल्तनत (1986) और कयामत से कयामत तक (1988) दोनों डिस्ट्रीब्यूट की थीं. जूही में बहुत पोटेंशियल था, इसलिए हमने उन्हें लूटेरे में कास्ट किया.” लेकिन जूही को इस फिल्म में हीरोइन की ज्यादा मॉडर्न और वेस्टर्न इमेज को लेकर थोड़ी चिंता थी.

बॉलीवुड बबल से उन्होंने बताया, “फिल्म में एक बीच पर फिल्माया गया गाना था—‘मैं तेरी रानी तू राजा’—जिसमें उन्हें सिर्फ एक शर्ट पहनकर भीगना था. जूही को इसे लेकर कुछ झिझक थी. इस बीच दिव्या भारती उभर रही थीं. वह भी फिल्म करना चाहती थीं. पर मुझे लगा कि वह इस रोल में फिट नहीं बैठेंगी. इसलिए धर्मेश और मैंने जूही को ही चुना. फिर जूही फिल्म में शामिल हो गईं.”

किसिंग सीन ना करने के लिए बनाया बहाना

सुनील दर्शन ने बताया कि जूही की इमेज एक ‘गर्ल-नेक्स्ट-डोर' जैसी थी, और लूटेरे में उन्हें ग्लैमरस दिखाना थोड़ा मुश्किल था. वो बोले,“जूही मान गई थीं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज भी थीं. आज सोचो तो ये सब बचकाना लगता है, लेकिन एक प्यारी-सी घटना हुई. जब हमने उन्हें फिल्म सुनाई और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो फिल्म में जूही और सनी के बीच एक लिप-टू-लिप किसिंग सीन था. जब हम इसे शूट करने लगे, तो इसे आखिर में रखा था. हमने आउटडोर सेट लगाया, लेकिन शूट वाले दिन पता चला कि जूही गायब हैं.''

सुनील के मुताबिक, जूही ने उस दिन उदयपुर में अपनी किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग का बहाना बनाकर यह सीन टाल दिया. लेकिन सुनील ने जोर दिया कि यह सीन बाद में जरूर शूट होगा, क्योंकि कहानी के लिए जरूरी था कि दोनों कलाकारों की झिझक कम हो. वह कहते हैं कि यह सीन सिर्फ सनसनीखेज बनाने के लिए नहीं था, बल्कि कहानी का अहम हिस्सा था.

एक ही बार किस करूंगी- क्यों बोली थीं जूही

सुनील ने धर्मेश को सलाह दी कि इस किसिंग सीन को कई कैमरों से एक ही टेक में शूट किया जाए. जैसे ही सीन खत्म हुआ, जूही रोब पहनकर तुरंत चली गईं. लेकिन मेकर्स को लगा कि एक रीटेक होना चाहिए. सुनील ने जूही से कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, “मिस्टर दर्शन, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे एक किस करना था. मैं कर चुकी हूं.”

सुनील ने कहा, “आज सोचो तो यह बचपना लगता है, लेकिन बहुत प्यारा था. हमने रीटेक नहीं लिया और वही पहला टेक फाइनल फिल्म में रखा. यह जूही के करियर की एक खास फिल्म है. पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है. उस समय कोई हीरोइन-सेंट्रिक फिल्म होना बड़ी बात थी.”

