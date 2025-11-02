'वो शाहरुख खान हैं, कुछ भी कर सकते हैं...', SRK के लिए जूही चावला की खास बर्थडे विश

शाहरुख खान, अपना 60वां बर्थडे फैन्स, चाहने वालों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ धूमधाम से मना रहे हैं. हर कोई उनपर प्यार लुटा रहा है. दुआ दे रहा है. को-स्टार जूही चावला ने भी शाहरुख को बर्थडे विश किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए बताया है कि शाहरुख खान कुछ भी कर सकते हैं. किसी को भी कुछ भी करने के लिए कन्विन्स कर सकते हैं. और वो ये खुद के साथ होते देख चुकी हैं.

जूही की खास बर्थडे विश

जूही ने बताया कि जब 'राजू बन गया जेंटलमैन' के लिए शाहरुख कास्ट हुए थे तो उन्हें हैरानी हुई थी. हिन्दुस्तान टाइम्स संग बातचीत में जूही ने कहा- जब मैंने 'राजू बन गया जेंटलमैन' साइन की थी तो फिल्म के डायरेक्टर विवेक वासवानी ने मुझे कहा था कि हीरो एकदम आमिर खान की तरह लगता है. जब मैंने शाहरुख को देखा तो मैं हैरान रह गई. उनके बाल आइब्रो तक आए थे और वो चॉकलेट बॉय नहीं दिखते थे. फिर जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो देखा कि वो न्यूकमर नहीं हैं. वो लगातार काम करते हैं. एक दिन में तीन शिफ्ट में काम करते हैं.

'येस बॉस' के टाइम पर भी अगर कोई सीन सही नहीं होता था तो अजीज जी कहते थे कि शाहरुख खान को आने दो. वो आएंगे तो इसपर काम करेंगे. रोमांस और मजेदार सीन हम लोगों के साथ सबसे ज्यादा सही होते थे. उसके बाद हमने साथ में काफी सारी फिल्में कीं.

जूही चावला ने बताया कि शाहरुख के अंदर ये काबीलियत है कि वो किसी को भी किसी भी काम के लिए कन्विन्स कर सकते हैं. जूही ने कहा- उन्हें शब्दों का इस्तेमाल करना आता है. वो किसी को भी किसी भी काम को करने के लिए कन्विन्स कर सकते हैं. मुझे याद है मैं 'डुप्लिकेट' के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे वो फिल्म सच में नहीं करनी थी. हम एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. मुझे याद है कि शाहरुख ने मुझे बिठाया और 2 घंटे लगातार वो मुझे इस फिल्म को करने को लेकर कन्विन्स करते रहे. कहा कि मुझे ये फिल्म साइन करनी चाहिए. वो आपको किसी भी चीज के लिए कन्विन्स कर सकते हैं.

बता दें कि शाहरुख खान और जूही चावला ने 'राजू बन गया जेंटलमैन', 'फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी', 'येस बॉस', 'भूतनाथ', 'वन टू का फोर' और 'डुप्लिकेट' में साथ काम किया है.

