Jug Jugg Jeeyo का पोस्टर रिलीज, वरुण धवन-कियारा से ज्यादा शानदार नीतू कपूर का लुक

काफी समय से फिल्मी फैंस करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म रिलीज से पहले ही सारी स्टारकास्ट रोज किसी ना किसी तरह से इसका प्रमोशन कर रही है. जिससे दर्शकों के मन में फिल्म को लेकर लगातार एक्साइटमेंट बनी हुई है. आप फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं ना. फिर देर किस बात फिल्म को लेकर आई नई अपडेट आपके लिये ही है.

रिलीज हुआ फिल्म का पोस्टर

जुग जुग जियो 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले करण जौहर ने फिल्म के पोस्टर रिलीज करके सिनेमा लवर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं. दिलचस्प बात ये है कि करण ने एक नहीं, बल्कि एक साथ चार पोस्टर रिलीज किये हैं. पहले पोस्टर में वरुण धवन, कियारा अडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं.

